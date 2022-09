Riemen vast! De ultieme KTM X-Bow GT-XR is er

De KTM X-Bow GT-XR komt wellicht het dichtst in de buurt van een rasechte raceauto in een weglegaal voertuig.

We hebben eerder al een artikel geschreven over dit monster. Nu is hij er dan echt en is de auto officieel gepresenteerd door KTM. Het apparaat ziet er zeer indrukwekkend en agressief uit. Het Oostenrijkse bedrijf zal maar 100 exemplaren per jaar bouwen en de auto zal rond de 285.000,- euro kosten.

Ultieme KTM X-Bow GT-XR

De auto sprint naar de honderd kilometer per uur in slechts 3,4 seconden. Audi levert de motor die deze prestaties mogelijk maakt. Het is een Audi afgeleide 2,5-liter vijfcilinder met turbocompressor, die goed is voor 500 pk en 581 Nm aan koppel. In de basis bekend van de TT-RS en RS3. Indrukwekkende cijfers dus. De KTM heeft een frame van sterke stalen buizen en wordt ondersteund door een monocoque van koolstofvezel. De auto komt met een zeventraps transmissie met dubbele koppeling. Het gewicht is laag te noemen, het apparaat weegt maar 1.130 kilo.

Dit alles zorgt er voor dat er een topsnelheid van 280 kilometer per uur bereikt kan worden. Met zulke snelheden zijn goede remmen een must. KTM heeft gekozen voor lichtgewicht, vaste monoblock-remklauwen met acht zuigers en stalen rotors. Keramische remmen zijn ook mogelijk, maar die zijn niet standaard.

De enorme achtervleugel drukt de auto voldoende op de weg. Net zoals de achterdiffusor en de frontsplitter. Tevens heeft KTM het vloergedeelte zo ontworpen dat het grondeffect maximaal is, dit drukt de auto nog meer op de weg.

Daily

Volgens het bedrijf kan de auto gebruikt worden als dagelijkse auto. Het klopt, het is wel een dik ding om in de ochtend voor het kantoor te parkeren. Maar om er nou elke dag mee in de file te gaan staan? Maar goed, we dwalen af.

De auto is volgens KTM goed te gebruiken omdat het een grote tank heeft (96 liter), elektrisch ondersteunde progressieve stuurbekrachtiging, airco, LED-verlichting en de optie voor een 3,5-inch (9 cm) hydraulisch hefsysteem. Ook is er een klein handschoenkastje, cruciaal als je de auto als daily gebruikt…