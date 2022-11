Toch geen verhoging motorrijtuigenbelasting bedrijfswagens

Goed nieuws voor ondernemers met een busje! De verhoging van de motorrijtuigenbelasting voor bedrijfswagens gaat niet door.

Er is goed nieuws te melden voor mensen die profiteren van de ruimte en het gemak van een busje met een grijs kenteken. Ondergetekende behoort tot die groep en krijgt graag een beetje goed nieuws voor het weekeinde start.

Op de derde dinsdag van afgelopen september kondigde het kabinet namelijk aan dat de bpm-vrijstelling voor de bedrijfsauto geschrapt wordt vanaf 2025. Tegelijkertijd gaat de motorrijtuigenbelasting voor bedrijfswagens omhoog. Die laatste maatregel lijkt nu van tafel.

Grijs kenteken

Ondernemers die voor hun bedrijf rijden in een bedrijfswagen kunnen profiteren van korting op het tarief van de motorrijtuigenbelasting, ook wel het grijs kenteken genoemd. Dat gereduceerde tarief zou in 2025 met 15 procent omhoog gaan en in 2026 nog eens met 7 procent.

Volgens de Bovag is alleen de motorrijtuigenbelasting verhoging al een lastenverzwaring van 364 miljoen euro. Dat is niet weinig. Het niet doorgaan van de maatregel scheelt dus een slok op een borrel.

Belastingplan

Afgelopen donderdag stuurde staatssecretaris Marnix van Rij van Fiscaliteit en Belastingdienst een Nota van Wijziging van het Belastingplan 2023 naar de Tweede Kamer. In deze nota kondigt hij aan de verhoging van de motorrijtuigenbelasting voor bedrijfswagens van ondernemers niet te willen doorvoeren.

Van Rij ziet af van de maatregel omdat hij in de huidige economische omstandigheden ondernemers niet wil opzadelen met een verdere lastenverzwaring. Het moet natuurlijk wel betaald worden… Het gat van 364 miljoen wordt gedicht door het Ministerie van Financiën met hogere verwachte inkomsten uit de bpm op parallelimport van personenauto’s.

Helaas gaat de afschaffing van de bpm-vrijstelling wel door. Dit ondanks de uitgebreide lobby van de Bovag en het bedrijfsleven om ook die van tafel te krijgen. Volgens hen heeft dit namelijk nagenoeg geen effect op de totale CO2 uitstoot van het wagenpark. Maar goed het gaat Den Haag natuurlijk óók om de centjes.