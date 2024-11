Rijassistent BYD scoort bar slecht bij EuroNCAP

Het advies van de EuroNCAP: vertrouw niet op het rijhulpsystemen van de BYD Atto 3.

Dat een auto voorzien is van een hele rits rijhulpsystemen is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. Of je een Mercedes van anderhalve ton koopt of een compacte cross-over, aan assistentiesystemen heb je geen gebrek. Toch is de ene rijassistent de andere niet.

De EuroNCAP heeft daarom de taak op zich genomen om de veiligheid van deze systemen te testen. Naast hun welbekende crashtests hebben ze ook een specifieke Assisted Driving Grading. Hiermee worden auto’s beoordeeld op een schaal van 1 (Entry) tot 4 (Very Good).

EuroNCAP heeft nu weer een aantal nieuwe auto’s aan deze test onderworpen, waaronder de Volkswagen ID.7 en de BMW i5. De auto’s scoorden allemaal ‘Good’ tot ‘Very Good’, op eentje na… De BYD Atto 3 viel keihard door de mand. Deze auto kreeg het advies ‘Not Recommended’. Dat is geen lekkere reclame voor BYD.

Op het gebied van Assistance Competence scoorde de BYD nog nipt een voldoende (55%), maar de Safety Backup kreeg een dikke onvoldoende (35%) van de EuroNCAP. Dat betekent dat de rijassistent niet in staat om adequaat een crash te voorkomen of de schade zoveel mogelijk te beperken.

De voornaamste kritiek van de EuroNCAP is dat de BYD te weinig doet op het moment dat de bestuurder niet meer reageert. Ook krijgt de auto minpunten omdat de rijassistentie niet wordt uitgeschakeld als de radar of camera geblokkeerd wordt. Niet direct levensgevaarlijk maar wel heel irritant: de auto herkent voorwaardelijke snelheidslimieten niet goed en gaat dan onnodig afremmen.

Al met al resulteert dit in een score van 0 op een schaal van 4. Dat betekent overigens niet dat de Atto 3 verder een onveilige auto is. Bij de crashtest scoorde deze Chinees gewoon vijf sterren. Het is echt de rijassistent die ondermaats is, dus daar moet je niet teveel op vertrouwen.

Voor de geïnteresseerden: het volledige rapport kun je bekijken op de website van de EuroNCAP