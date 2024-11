Eindelijk: deze Suzuki e Vitara is de eerste EV van het merk

Beter laat dan nooit: Suzuki voegt zich bij het EV-gilde met deze stoere crossover.

Precies veertien jaar nadat landgenoot Nissan met de Leaf op de proppen kwam, presenteert Suzuki vandaag haar eerste volledige elektrische auto. In die veertien jaar is er een boel veranderd in de auto-industrie. Een Amerikaanse zakenman heeft de EV-opkomst op st(r)oom gebracht, Chinese merken zijn vrolijk naar Europa gekomen en de grootmachten uit Europa zijn terrein verloren. En de Japanners? Die kiezen elk voor hun eigen route. Toyota grijpt zo’n beetje iedere brandstofvorm aan en Mitsubishi plakt haar logo’s op Renault-modellen.

Het pad dat Suzuki bewandelt, brengt het merk vandaag bij haar eerste volledig elektrische model. De eerste EV krijgt de naam Suzuki e Vitara. Bij de conceptversie sprak Suzuki nog over de eVX, maar nu wordt het eerste elektrische model dus opgehangen aan een bestaande modelnaam. Net als zijn benzinebroer zal de e Vitara ook naar Europa komen. Sterker nog, Europa vormt samen met India en Japan de hoofdmarkt voor de elektrische crossover.

Looks van de Suzuki e Vitara

Het is Suzuki gelukt om dichtbij de conceptversie te blijven. De robuuste, hoekige vorm blijft overeind. Suzuki noemt het overigens zelf ‘Hi-tech & Adventure’. Maak daarvan wat je wilt. Wij vinden hem nogal dicht tegen de nieuwe Dacia Duster aanschuren. Daar zullen de kunststofwielkasten vast bij helpen.

Daaronder staan standaard 18-inch velgen die voor extra aerodynamica moeten zorgen. Wie nog wat centen over heeft, kan kiezen voor de 19-inch exemplaren. De Suzuki e Vitara is straks in Nederland te bestellen in zeven verschillende kleurcombinatie te bestellen. Afhankelijk van de kleur kun je kiezen voor een zwart dak om zo een two-tonekleurstelling te vormen.

Vanbinnen ziet de e Vitara er prima uit. Er zitten fysieke knoppen (hoera!) op het stuur. Achter het stuur huist een bestuursdisplay dat doorloopt naar het midden en zo ook fungeert als middenscherm. Het middenconsole is vrij rustig vormgegeven met een grote ronde versnellingsknop. Het dashboard is eveneens rustig te noemen. De dwarsbalk wordt onderbroken door vier rechtopstaande ventilatieroosters en de knop voor het gevarenlicht.

Specificaties van de Suzuki e Vitara

De e Vitara is 4,275 meter lang en is daarmee voor Suzuki-begrippen redelijk fors. Ter vergelijking: de recentste benzine-Vitara is 4,17 meter lang. Standaard krijgt de elektrische Vitara één elektromotor, maar je kunt ook kiezen voor een extra krachtbron. De instapper heeft 145 pk, de middelste versie 174 pk en de topper krijgt 183 pk mee. Het maximale koppel is 300 Nm.

De motoren halen voeding uit een ijzerfosfaatbatterij. De accu bestaat dus niet uit kobalt en nikkel, maar uit ijzer en fosfaat. Suzuki maakt er twee versies van: één van 49-kWh voor de instapper en één van 61-kWh voor de overige versies. Hoe ver de e Vitara daarmee gaat komen, is niet bekend. Om het verbruik uit die accu te besparen, is er een speciale knop voor one pedal driving. Doe je dat niet, dan kun je rijden in vier verschillende ‘AllGrip’-modi: Auto, Trail Mode, Select en Pro. Die tweede rijstand geeft nog maar een keer aan wat het doel is van deze Suzuki: stoer zijn.

Wat deze e Vitara moet gaan kosten, is nog niet bekend. Bij de presentatie van de conceptversie sprak Suzuki nog over een bedrag rond de 30.000 euro. Ergens rond de lente van volgend jaar begint de productie. Daarna vormt deze elektrische Suzuki de basis voor een nieuwe Toyota.

De e Vitara heeft samen met zijn Suzuki-metgezellen een flinke berg te beklimmen. Het bedrijf wil in 42 miljard euro omzet draaien. Afgelopen jaar werd er voor 32 miljard euro aan auto’s verkocht. Ga er maar aan staan.