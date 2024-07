BYD doet een Teslaatje: prijsverlaging van €14.000

BYD gooit gewoon eventjes de prijzen met €14.000 naar beneden.

BYD is wereldwijd de grootste rivaal van Tesla geworden. BYD heeft nog wat gemeen met Tesla: dat ze soms ook flink aan de prijzen sleutelen. Zo voeren ze nu een hele forse prijsverlaging door. Goed nieuws als je op het punt stond om er eentje te kopen, wat minder goed nieuws als je er zojuist eentje gekocht hebt.

De prijsverlaging heeft helaas alleen betrekking op de twee duurste modellen van BYD: de Han en de Tang. Misschien ken je ze nog, maar een kleine opfrisser kan vast geen kwaad. De Tang is een grote 7-zits SUV, terwijl de Han een E-segment sedan is die (het mag gezegd worden) best fraai is.

Deze auto’s waren toevallig precies even duur, namelijk €69.990. Dat is natuurlijk wel veel geld voor auto’s die respectievelijk ‘Han’ en ‘Tang’ heten, dus het niet verrassend dat het geen hits zijn in Nederland. Sinds de introductie eind 2022 zijn er van de Tang 88 op kenteken gezet en van de Han maar 34.

Om de verkopen toch nog een boost te geven gooit BYD nu dus de prijzen omlaag. Zowel de BYD Han als de BYD Tang kosten nu €55.990, wat neerkomt op een prijsverlaging van €14.000.

Waarom zo’n drastische prijsverlaging? Dat wordt verklaar door de naam van de uitvoering: de Han en de Tang die je nu kunt bestellen zijn namelijk Final Editions. BYD gaat dus afscheid nemen van deze modellen. Ja, nu al. De modellen zijn nog niet eens twee jaar leverbaar, maar BYD vindt het dus welletjes geweest en trekt de stekker eruit.

Overigens is het niet de eerste keer dat de Tang en Han in prijs verlaagd worden. Vorig jaar ging de prijzen al met respectievelijk €1.300 en €3.300. De Han is in totaal dus al €17.300 goedkoper geworden. De ‘early adopters’ zijn dus niet beloond.