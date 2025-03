Rijd niet mee met de ex-burgemeester van Groningen, ik herhaal…

De inmiddels vertrokken burgemeester van Groningen houdt erg van zichzelf…

Het is ook niet niks om in deze tijd burgemeester te zijn van Groningen. Koen Schuiling bekleedde de positie bijna vijf jaar voordat hij er de brui aan gaf. Hij zou ”niet langer de benodigde energie” hebben voor het baantje. Hij had echter wel genoeg energie voor andere zaken.

Daarvoor moeten we als eerst terug naar oktober 2023. Toen werd de toen nog actieve burgemeester ’s avonds deels ontkleed in zijn auto gezien bij een parkeerplaats. Schuiling gaf als reden dat hij last had van hevige pijn en op zoek was naar een plek om zijn auto te parkeren en proberen te urineren. Vreemd, dacht de politie. De agenten noteerden het voorval en gingen door met hun leven.

Rijdt niet mee met de ex-burgemeester…

Dat deed Schuiling ook. Op 25 maart 2024 reed hij rond een uur of 23:00 op de A7 tussen Groningen en Hoogezand. Daar werd de burgemeester gezien door een vrachtwagenchauffeur. Deze keer had de burgemeester de binnenverlichting aan en zijn shirt deels omhoog. De chauffeur stelde dat hij het derde been van de burgemeester kon zien. Dat niet alleen: de chauffeur zag hoe burgervader zichzelf een pleziertje deed.

Vervolgens volgde de burgemeester, de trucker tot bij een afslag. De chauffeur vroeg wat de burgemeester in hemelsnaam aan het doen was. De reactie: Schuiling zei dat hij ”even moest piesen”. De trucker wist wat hij had gezien en lichtte de politie in.

In zijn verklaring voor de politie zegt de burgemeester van Groningen dat hij weer last had van zijn buik. Een poging om van de pijn af te komen, werd door een andere weggebruiker opgevat als aanstootgevend. Daarnaast had hij hier wel vaker last van en zocht op dezelfde manier naar verlichting. ”In het gemeentehuis kon ik dat opvangen door een tijd door de gang te lopen. Ook helpt het om de riem los te maken en de hand bij de buik te houden”, verklaarde de burgemeester.

Het vonnis voor de ex-burgemeester

De politierechter wil niets weten van het excuus van Schuiling. Volgens de rechter acht bewezen dat hij op de snelweg met een ontbloot geslachtsdeel aan het rukken was. De rechter tegen Schuiling: ”U zegt dat u met uw hand de broekband binnen bent gegaan en – wat de politie ook beschrijft – dat uw hand zich ter hoogte van het kruis bevindt.”

De advocaat van de burgemeester deed nog een poging door te zeggen dat de vrachtwagenchauffeur niet betrouwbaar is. Daar gaat de rechter niet in mee. “Er zijn geen aanwijzingen dat hij belang zou hebben bij het doen van een valse melding”, zegt de rechter. De door de chauffeur genoemde plaats, datum, tijdstip en het aantal gedragingen komen volgens de rechter overeen met de verklaring van de burgemeester zelf. De ex-burgemeester van Groningen krijgt een boete van € 250 voor ”schennispleging”.

Misverstand?

Schuiling houdt vast dat hij onschuldig is. Tegenover het Dagblad van het Noorden zegt hij verbaasd te zijn over de boete en is het aantoonbaar dat het gaat over een misverstand. Ah joh, trek je er niets van aan. Het kan altijd nog gênanter.

