Nederlandse Tesla’s zijn NOG onbetrouwbaardere krengen!

Dacht je dat je weinig onderhoud had aan een Tesla? Mooi niet.

Afgelopen zondag ontdekte mijn gewaardeerde collega @jaapiyo een onderzoek van de Deense evenknie van de ANWB. Daaruit bleek dat de Model nogal een onbetrouwbaar geval is. Bij 23 procent van de Deense Model 3’s van het modeljaar 2020 kwam een gebrek naar boven bij een keuring. Hoe zit dat in Nederland?

Deze vraag stelde de minstens zo gewaardeerde Autoblog-lezer @RWDFTW zichzelf. Hij dook in cijfertjes over het onderhoud van Nederlandse Tesla Model 3’s. Dat deed hij door bij het RDW te kijken naar de advies- en afkeurpunten bij APK’s van de Tesla. Even tussendoor: het is APK (Algemene Periodieke Keuring), niet APK-keuring. Ja, ik kan wel leuk zijn bij feestjes.

Ter verduidelijking: met adviespunten bedoelt het RDW punten waarvan te verwachten is dat deze binnenkort niet meer aan de APK-eisen voldoen en waarschijnlijk binnen 1 jaar aan herstel of reparatie toe zijn. Afkeurpunten zijn gebreken aan de auto waardoor deze niet aan de APK-eisen voldoet en dus ook niet de weg op mag.

Zoveel Tesla’s komen niet door de APK

Volgens de cijfers die @RWDFTW opdook, zijn er 61.613 Nederlandse kentekens uitgedeeld aan Model 3’s. Daarvan zijn er 55.088 verzekerd die samen 55.610 keuringen achter de rug hebben. Tijdens die keuringen kwamen er 18.874 verschillen afkeurpunten naar boven en 5.116 adviespunten. Dat wil dus zeggen: 34 procent van de Model 3’s die gekeurd werd, mocht na de APK niet verder rijden. In Denemarken was dit dus 23 procent, terwijl maar 9 procent van de overige EV’s bij onze noorderburen niet door de keuring komt.

Waarop worden Tesla’s afgekeurd?

Twee Model 3’s spanden de kroon met maar liefst zeven verschillende afkeurpunten na een APK. Denk aan verkeerd afgestelde lichten, te veel spelling tussen de fuseekogel en de -kom en aangetaste remschijven. De tien punten die het vaakst voorkomen, zie je hieronder.

Dimlicht onjuist afgesteld: 7.588 gevallen Band onvoldoende profiel: 2.787 gevallen Mislicht onjuist afgesteld: 2.706 gevallen Bandenspanning niet op juiste waarde: 2.619 gevallen Band beschadigd: 1.892 gevallen Ruiterwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht: 1.253 gevallen Fusee(kogel) te veel speling: 431 gevallen Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt: 362 gevallen Remschijf ernstig gecorrodeerd (aantasting door chemische of elektrochemische reacties): 350 gevallen Ruitensproeierinstallatie werkt niet goed: 295 gevallen

De helft van de top zes meest voorkomende problemen heeft te maken met de banden. Het is dus niet zo’n slechte conclusie om te zeggen dat Tesla’s bandenvreters zijn. Daar kan Nicolas over meepraten.