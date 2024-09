Ideale caravantrekker wordt flink duurder

Alle boomers en caravanlovers opgelet! Jullie favoriete trekauto is een flinke klap duurder geworden!

Als je wel eens op een camping komt dan is het statistisch onmogelijk om geen Mazda CX-5 te spotten. Maar liefst 9,1 procent van alle caravantrekkers in Nederland is namelijk volgens de ACSI (Auto Camper Service Internationaal) een Mazda CX-5.

Ter referentie, nummer twee is de Volkswagen Tiguan met 5 procent en nummer drie is de Ford Kuga met 4,5 procent. Het Japanse trekpaard steekt er dus met kop en schouders bovenuit. Maar er is slecht nieuws.

Mazda CX-5 flink duurder

Het Japanse merk schrapt namelijk één van de twee motoriseringen. De auto was er namelijk als 165 pk sterke e-SkyActiv G (vanaf 39.690 euro) en de 194 pk sterke e-SkyActiv-G (vanaf 48.500 euro). Die laatste gaat verdwijnen.

Who cares zou je zeggen, dat is de krachtigste en dus duurdere versie. Op zich klopt dat, alleen heeft Mazda tegelijkertijd besloten om van de 165 pk versie de instapper te schrappen.

Handbak en automaat

Die instapversie heette bij de Mazda CX-5 Centre-Line en was er dus voor minder dan 40 mille. Nu is het eerste instapniveau de Advantage en die kost minimaal 45.140 euro. Een flinke klap duurder dus. Wil je een automaat, en dat wil je, dan ben je minimaal 48.140 euro kwijt.

In ieder geval ben je dus een stuk meer centjes kwijt dan voorheen als je in de markt bent voor een CX-5. Mag je wel altijd een caravan trekken van maximaal 1.800 kilogram met de handbak en 2.000 kilogram met de automaat.

Concurrenten duurdere Mazda CX-5

Hoe zit het dan met de vanafprijs van de andere populaire trekauto’s uit het lijstje van de ACSI? Nou dat hebben we speciaal voor jullie hieronder even op een rijtje gezet:

Auto Vanafprijs Trekgewicht instapper Mazda CX-5 (9,1 %) 45.140 euro 1.800 kilogram Volkswagen Tiguan (5,0 %) 46.990 euro 1.600 kilogram Ford Kuga (4,5 %) 39.350 euro 2.100 kilogram Volvo XC60 (3,5 %) 59.995 euro 2.250 kilogram Toyota RAV4 (3,3 %) 47.295 euro 800 kilogram Nissan Qashqai (2,9 %) 39.440 euro 1.400 kilogram Hyundai Tucson (2,7 %) 43.995 euro 1.360 kilogram Trekauto’s momenteel in bezit Nederlandse caravaneigenaren. (percentage totaal)

Positie

Waar de Mazda CX-5 dus eerst dus in de top 3 stond qua vanafprijs van dit ACSI lijstje, moet hij wat prijs betreft nu wel wat inleveren. Eerst was hij ongeveer even duur als de Ford Kuga en de Nissan Qasqai, nu moet hij ook de Hyundai Tucson voor zich dulden en komt hij dicht in de buurt van de prijs van de Volkswagen Tiguan.

Wat betreft de Toyota RAV4, die lijkt in dezelfde prijscategorie te zitten. Maar wil je echt een caravan trekken, dan heb je natuurlijk niets aan 800 kilogram trekgewicht. Was er vroeger nog een niet-hybride 2.0 liter met een hoog trekgewicht, nu zit je vast aan de AWD versie van de RAV4 die maximaal 1.650 kilogram mag trekken. Die is dan wel meteen 55.495 euro.

Nadeel van zo’n populaire auto is dat de auto ook populair is onder het dievengilde.