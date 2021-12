Rijden op fossiele brandstof goedkoper dan elektrisch?

Iedereen stapt tegenwoordig in een EV.

De aangegeven reden is daarbij veelal dat het goed is voor het milieu. Laten we echter eerlijk zijn, de echte reden is natuurlijk dat het goed is voor de portemonnee. Maar is elektrisch rijden eigenlijk wel echt goedkoper dan rijden op fossiele brandstof?

Richting het eind van 2021 kunnen we een aantal dingen vaststellen. De wereld wordt steeds gekker en iedereen gaat aan de stekker. COVID-19 gaat nog altijd hard viraal, overheden printen geld als water, de financiële meltdown komt mede daardoor steeds dichterbij en we verzuipen over enkele decennia met zijn allen in een grote oceaan. Behalve die jongens van Racoon zit niemand daar op te wachten natuurlijk. Maar in de tussentijd moet je wel gewoon nog even je volgende auto uitzoeken. Wordt het nog een keer dansen op de afgrond met een dikke ICE, of ga je nu al voor de EV?

Slijk der aarde

In realiteit wordt die keuze natuurlijk niet alleen ingegeven door ideologische beginselen, maar ook door het slijk der aarde. Hoewel de overheden daar steeds meer van creëren, eindigt dat immers niet allemaal in jouw broekzak. Aan het eind van de maand moet de balans wel kloppen. Door stimulering van de overheden zou je zeggen dat een EV op de lange termijn dan de way to go is. Aan de pomp betaal je immers meer dan ooit.

VAB

De Vlaamse Automobiel Bond (VAB), zeg maar de Vlaamse versie van de ANWB, nam echter eens de proef op de som. Is elektrisch rijden wel écht goedkoper dan rijden op fossiele brandstof? Vooropgesteld is de situatie over de grens door verschillende belastingregels natuurlijk net weer wat anders dan bij ons. Maar er zijn ook veel parallellen te trekken, dus vonden we het toch wel interessant om de resultaten te delen.

kWh’s zijn ook duur

Een overeenkomst is bijvoorbeeld dat hoewel de kosten van fossiele brandstof enorm gestegen zijn de afgelopen periode, de prijzen van kWh’s procentueel gezien nog veel harder gestegen zijn. Dat geldt voor energieprijzen bij mensen thuis, maar ook bij laadstations. Bij Ionity betaal je zowel in Nederland als in België bijvoorbeeld zomaar 0,79 Euro per kWh. Dat tikt vrij snel redelijk hard aan.

Prijs kWh’s heel afhankelijk van waar je ze haalt

Een andere overeenkomst is dat zowel in België als in Nederland EV’s over het algemeen (gewoon af fabriek) fors duurder zijn dan hun ICE equivalenten, maar vrijgesteld zijn van de nodige belastingen. Tenslotte is de hele berekening in beide landen erg afhankelijk van hoe mensen laden. Doe je dat thuis en heb je zonnepanelen op het dak? Dan kan je een stuk voordeliger uit zijn dan iemand die veel rijdt en vaak langs de weg staat te laden.

Elektrisch niet altijd goedkoper

Het moeilijke is dus om een ‘gemiddelde stroomprijs’ te bepalen. De VAB heeft daarvoor 0,41 Euro per kWh genomen, wat de gemiddelde prijs is die een Belgisch huisgezin nu betaalt per kWh. Vervolgens hebben ze voor een aantal ICE en EV auto’s op basis van het reële praktijkverbruik de kosten berekend voor elke afgelegde honderd kilometer. Wat ze toen hebben gevonden, zal je verbazen!

De goedkoopste auto uit de test is de Dacia Spring. In deze blepper kan je voor de lage prijs van 5,21 Euro honderd kilometer rijden. Kom daar nog maar eens om bij de NS. De Mini Cooper E en Fiat 500E staan op de plekken twee en drie, maar met 7,34 respectievelijk 7,70 Euro per honderd kilometer zijn die al een stuk duurder.

Opvallend is echter de nummer vier in de test, dat is namelijk een Citroën C4 stinkdiesel. Daarin kom je voor elke 7,74 Euro honderd kilometer ver. De klap op de vuurpijl bij die auto is dat er ook een elektrische variant van bestaat die…duurder is om je in te verplaatsen! De Citroën e-C4 komt namelijk op een kostprijs van 8,41 Euro per honderd kilometer, op basis van de berekening van de VAB.

SsanYong laat ander aspect van kosten zien

De duurste auto in de test om honderd kilometer in af te leggen is de SsangYong Korando op benzine. Het kost je in de Koreaan liefst 14,40 Euro om honderd kilometer af te leggen. Ook van deze auto bestaat eveneens een elektrische variant, waar je om dezelfde afstand af te leggen maar 9,80 Euro hoeft te dokken. Maarrrrr…dat is qua harde knikkers niet het hele verhaal.

Waar de SsangYong Korando op benzine in België 32.990 Euro kost, doet de EV je 46.090 Euro. Een van onze Zuiderburen moet door het verschil in aanschafprijs zo’n 250.000 kilometer met zijn Korando afleggen voordat het break-even punt met de benzineversie bereikt is. Je moet er maar zin in hebben…De vergelijking met België gaat hier helaas natuurlijk wel een beetje mank.

In Nederland kost de Korando op benzine door de CO2 taks natuurlijk veel meer, namelijk net geen 40.000 Euro en is de EV nog niet beschikbaar. Desalnietteplus zijn EV’s ook hier ondanks de belastingen vaak duurder in aanschaf dan auto’s met een goede auto tor op dinosap. Het kan dus interessant zijn om te kijken of je je nieuwe wagg0l niet al lang weer verkocht hebt voordat je in de plus gaat door de lagere brandstofkosten.

Dinosap of EV?

Blijft de vraag over waar jij staat in deze kwestie. Ga je puur voor de kosten linksom of rechtsom? Ben je zo begaan met het milieu politieke correctheid dat je hoe dan ook voor een EV gaat? Of blijf je tot je laatste snik vasthouden aan je Shell-sleutelhanger totdat ze ‘m uit je naar petroleum riekende klauwen graaien? Laat het weten, in de comments!

De bevindingen van de VAB vind je hier.