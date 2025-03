Maar dit is zo’n rijke familie, dat ze ondanks de verkoop van die 3 miljard aan aandelen nog altijd 30% van Ferrari bezit…

Iedereen die als puber naar de verhalen van Ome Henk heeft geluisterd kent de lijfspreuk van Floris Jan van Fleppensteyn wel. Deze bemiddelde meneer zei de godganse dag “Eén ding dat is zeker, rijk zijn valt niet mee…” En het is niet toevallig dat ik aan deze uitspraak moest denken toen mij het navolgende ter ore kwam.

Het gaat om de familie Agnelli. Iedere autoliefhebber kent in elk geval de naam van dit geslacht. het zijn de oprichters van Fiat en met dat bedrijf hebben ze de basis gelegd voor een fortuin dat zijn weerga niet kent. Volgens de Amerikaanse Quote zijn deze Italianen goed voor zo’n 60 miljard euro aan vermogen.

Dat is niet alleen met Fiat verdiend hoor. Ze bezitten veel meer. Iveco bijvoorbeeld, een groot deel van Philips en ook voetbalclub Juventus zorgt voor flink wat geld in het laatje. Maar de waarde daarvan valt in het niet bij Ferrari. Over cash cows gesproken…

Rijke familie casht 3 miljard aan aandelen Ferrari

De familie Agnelli bezat bijna 40% van alle aandelen van Ferrari. En die aandelen zijn een enorme klap meer waard geworden sinds het sportwagenmerk in Amerika de beurs opging. Denk een factor 10 en je zit goed in de buurt. En dan is het altijd handig om wat om te zetten in cash.

En precies dat heeft de familie Agnelli gedaan. ze verkochten 7% van de aandelen Ferrari en dat leverde ze een keurige 3.000.000.000 euro op. Zegge: drie miljard euro. Katsjing. Dat geld gaan ze onder meer gebruiken voor een nog niet nader genoemde overname. Ook willen ze voor een miljard aan eigen aandelen terugkopen.

Maar nu moet je niet denken dat die arme rijke familie Agnelli helemaal niks meer te zeggen heeft over Ferrari hoor. Nee joh, ben je mal? Ze bezitten middels hun investeringsvehikel nog altijd een gezonde 30% van de aandelen. En als je bedenkt dat de volledige beurswaarde op 120 miljard ligt, weet je dat die papiertjes zo’n 40 miljard waard zijn.

Oh ja, voor de leuk. Ook de zoon van Enzo Ferrari heeft zijn vermogen flink zien groeien de laatste tijd. Hij is namelijk de trotste eigenaar van 20% van alle aandelen Ferrari.

Goed. Een rijkdom die geen van ons hier ooit zal ervaren. Des te leuker om over te lezen. Waarvan akte, zoals @jaapiyo zou zeggen.