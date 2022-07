Rijkswaterstaat verwacht ellende op de weg vanavond

Oftewel, stap op tijd in de auto als je naar huis moet vanaf het werk. Of je staat gezellig in een pittige avondspits.

Vakantietijd. Ook een heerlijke tijd om gewoon te werken. De wegen zijn een stuk leger dan normaal, waardoor je lekker kunt doorblaffen. Behalve in het weekend. Dan is het gevoelsmatig wat drukker met verkeer dat op vakantie gaat of juist terugkomt.

Rijkswaterstaat over de avondspits

Ook voor vanavond moet je rekening houden met een vrijdagavondspits die al vroeg kan beginnen, aldus Rijkswaterstaat. De grootste drukte kun je verwachten in het zuiden en oosten van het land. In die regio’s begint de zomervakantie voor kinderen schuine streep leerkrachten. Ook begint de bouwvak.

Omdat morgen weer een zwarte zaterdag is stappen veel mensen vandaag al in de auto. En dat kan zorgen voor een flinke avondspits. Rijkswaterstaat verwacht dat het reguliere verkeer vanaf 15:00 zal toenemen met een vervroegde avondspits. De drukte kan dan tot 19:00 aanhouden.

Vergeet ook niet andere ellende op de weg. Bijvoorbeeld de A10, waar we je voor gewaarschuwd hebben. Wegwerkzaamheden vanaf knooppunt Badhoevedorp zullen in die regio voor zware hinder zorgen.

Kortom, een gewaarschuwd mens telt voor twee. De kantoorpik die er vandaag voor gekozen heeft om thuis te werken is de grootste winnaar. Wie vanavond op vakantie gaat: veel plezier! Wie thuiskomt van vakantie: sterkte, en hup aan het werk op maandag!