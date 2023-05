Russell vindt Verstappen zielig, koekje van eigen deeg

Oh snap, George Russell vindt het gedrag van Verstappen zielig zeg!

Nou, jongens, we gaan weer! Afgelopen week – bij de sprintrace in Baku – was het een lekker robbertje stoeien tussen Russell en Verstappen. In de eerste drie bochten van de sprintrace waren de kemphanen in een felle strijd verwikkeld. Uiteindelijk ‘won’ Verstappen die battle, maar liep zijn auto wel schade op. Na de race noemde Verstappen Russell dan ook een ‘eikel’, als in: het hoofd van een plasser, als het ware. Grappig hoe die woorden in het Nederlands en Engels zo anders kunnen klinken.

Het leek er een beetje op dat de twee het rustig aan gingen doen dit weekend. Want Russell en Verstappen zijn er al lang weer overheen, wij van de media vergroten dit maar wat graag uit! Dat kan natuurlijk alleen als daar aanleiding voor gegeven wordt en potjandorie: dat is het geval!

Russell noemt het gedrag van Verstappen namelijk zielig!

Ted Kravitz vroeg op een manier die Jack Plooij zou omschrijven als ‘suggestief’ of Russell geïntimideerd was door Verstappen en dat Russell de ‘We’ll see next time’ ook opving als een dreigement c.q. belofte van Verstappen.

Russell noemt de hele situatie zielig. En dan hadden wij gehoopt dat consternatie eromheen zielig was, maar nee, het gaat om Verstappen! Hij laat het volgende optekenen:

Het is een beetje zielig. Het is iets dat je leert als je een kind bent, dat als je kan uitdelen ook moet kunnen incasseren. En hij (ons Max, red) heeft zijn deel aan aggressieve moves gehad, waarbij hij hard was in het racen. En nu reageert hij zo, alsof hij zijn fopspeen uitspuugt en nu hij voor het eerst een koekje van deeg krijgt. Vanaf mijn kant is er niet veel te zeggen. Het was het enige dat vorige week gebeurde. George Russell, heeft niets te zeggen over Verstappen maar toch ook weer wel.

Heeft hij een punt?

Dan is het nu de vraag: heeft Russell hier een punt? Want om heel eerlijk te zijn: het is niet een actie die Verstappen niet zo doen. Het feit dat de raceleiding ook geen straf heeft uitgedeeld heeft, geeft aan dat ze beiden op het randje aan het racen waren. Russell is alleen met de camera net even wat tactischer.

Voor de Britse pers is het eerlijk framen op deze wijze: Als Verstappen aggressief rijdt is Verstappen de aggressor. En als iemand anders agressief rijdt is alsnog Verstappen de schuldige. Enfin, je kan het interview hier terugkijken op Sky. Het wordt in elk geval genieten dit weekend!

