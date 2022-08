Hoe een man twee jaar gratis in een Audi A6 gereden heeft

Twee jaar gratis in een Audi A6 rijden zonder winacties: het kon! Je moest er alleen wel geluk voor hebben.

We vertellen hopelijk niks raars als we melden dat autorijden niet gratis is. Het begint al bij de aanschafprijs, daarna moet je nog maandelijks wegenbelasting en verzekering aftikken en ook benzine, afschrijving, onderhoud en vele andere zaken kunnen een kostenpost worden. Gratis autorijden is lastig, maar soms lukt het. Sterker nog: er duikt een verhaal op van een Audi-rijder die twee jaar lang ‘gratis’ in een Audi A6 heeft gereden. Het verhaal zit zo.

Gratis in een Audi A6 rijden

Het jaar is 2015 en de locatie is een Audi-dealer in Canada. Een klant die Dean heet (of dit zijn echte naam is of een schuilnaam is niet bekend) had interesse in een toen gloednieuwe Audi A6 TDI met een meeneemprijs van ongeveer 80.000 Canadese dollars. Dean mag van de manager van de Audi-dealer in kwestie de auto meenemen voor een proefrit. Het gaat om een ‘extended test drive’ waar de auto een paar dagen met de klant mee mag. Het is genoeg om de auto te verkopen aan Dean die dan ook de auto teruggeeft in ruil voor een koopcontract.

Dieselgate

Het jaartal 2015 kent echter een bijzondere twist voor Audi. Namelijk precies in de week dat dit gebeurde voor Dean, kreeg Audi de wind van voren omtrent het dieselschandaal in de VS en Canada. Het resultaat: in de periode dat het aankoopcontract van de Audi A6 voor Dean klaar is, wordt Audi opgedragen om géén TDI-modellen meer te verkopen.

Tijdelijk

De manager van de Audi-dealer heeft echter een oplossing om het allemaal een beetje buiten de boekjes te houden: een soort huurcontract voor de auto. Met een aanbetaling van 1.000 CAD mag Dean de auto houden totdat Audi weer groen licht krijgt voor een verkoopcontract.

Vergeten

Vanaf daar stapelt de shit zich op voor Audi. Voor Dean betekent het dat zijn tijdelijke contract verdrinkt in een gigantische stapel papierwerk. Het heeft Audi zo lang gekost om de verkoop van de TDI-modellen weer op orde te krijgen en bovendien ging de manager in kwestie met pensioen. Kortom: ze zijn de A6 van Dean helemaal vergeten. Het verhaal kwam dan ook aan het licht toen Dean zelf twee jaar na deze rare aankoop met de Audi A6 aan kwam zetten. Dit nadat Audi officieel de getroffen auto’s door het dieselschandaal mocht terugkopen van gedupeerde kopers. Dean besloot bovendien eerlijk te zijn over het hoe en wat van hem en zijn gratis A6. De dealer kon de auto enkel traceren naar een ex-demoauto die ergens in een opslagunit hoort te staan. In plaats daarvan heeft Dean er 78.000 km mee gereden in twee jaar tijd. “Hij vond een Mercedes toch beter bij hem passen.” Wat de hele situatie misschien nog wel vreemder maakt is dat de auto meermaals naar de dealer is geweest voor onderhoud. Toen werd er niet raar opgekeken.

Gratis

Het enige wat de Audi A6 heeft gekost is die aanbetaling van 1.000 CAD. Dean was zelfs zo sportief om die niet terug te vragen. Logisch, dit geintje heeft hem zo’n 30.000 CAD bespaard. Naar het schijnt zijn er meer dealers coulant geweest met de verkoopban op TDI’s met vergelijkbare verhalen. Zo schijnt de grootste ‘misbruiker’ van dit ‘foutje’ zo’n 288.000 km heeft gereden met een A6 uit 2015. Overigens heeft Dean het onderhoud en bijvoorbeeld benzine wel zelf betaald, dus er is goed gezorgd voor de A6. Dat ‘ie gratis was, betekent niet dat ‘ie dan maar afgeragd moet worden. (via Reddit)