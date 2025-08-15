Zo veel kilogram scheelt het niet lakken van een auto

Je moet op de kleintjes letten, waardoor het niet aanbrengen van lak ook een oplossing is voor gewicht besparen.

Er zijn twee zaken vrij belangrijk als je een beeld wil hebben van hoe snel een auto is in cijfers. Namelijk het vermogen, dus hoe veel kracht de auto kan leveren om de massa voort te stuwen. En als logisch gevolg het gewicht, dus hoe veel massa er is om voort te stuwen. Dat was ‘m weer, bedankt voor het lezen!

Gewichtsbesparing

Zonder dollen: eigenlijk wordt op elke auto tot op zekere hoogte gekeken naar gewichtsbesparing. Alleen elk beetje luxe dat je wil, voegt gewicht toe aan de auto. Bij supercars en andere performance-auto’s ligt vaak toch de nadruk op zo veel mogelijk gewicht besparen. Dat uit zich in het gebruik van lichtgewicht materialen, waarvan koolstofvezel een bekende is. Daar is het koetswerk dan van gemaakt en is het enige wat je moet doen de gewenste lakkleur aanbrengen.

Ford Mustang GTD Liquid Carbon

Tenminste: je kan ook geen lakkleur aanbrengen. Lak is toch weer extra gewicht, en je hebt er alleen optisch wat aan. Het kan zelfs een bewuste keuze zijn dat je de structuur van koolstofvezel een gave afwerking vindt. Daarom dat verschillende supercarmerken aanbieden dat je de auto gewoon zonder lak krijgt, enkel met beschermd koolstofvezel. Zo ook Ford, waar ze dit trucje deden met de GT Liquid Carbon Edition. De geschiedenis herhaalt zich met de Ford Mustang GTD Liquid Carbon Edition.

En dat is precies wat we beschreven: dan wordt de heftigste circuit-Mustang uitgevoerd in naakt koolstofvezel. Bovendien zorgt Ford ervoor dat het patroon van het koolstofvezel overal gelijkwaardig is, want dankzij welvingen in het koetswerk wil het patroon nog wel eens ongelijk zijn (maar verstopt onder de lak en merk je er niks van). Dat wordt voorkomen met de Liquid Carbon-editie, nu te bestellen als optie voor de GTD.

Uiteraard is de Liquid Carbon-afwerking voor de Mustang GTD voornamelijk wat je ziet, maar Ford zegt dat je er qua performance ook wat aan hebt. Het gebrek aan lak, in ieder geval. Er is één extra modificatie: in de deuren zitten normaal nog wat reguliere (stalen) onderdelen, die worden ook vervangen door koolstofvezel. En wat scheelt dit enorme dieet? Hou je vast: 5,9 kilogram. Wie het kleine niet eert…

Binnenin heeft Ford eveneens gekozen voor een afwerking met veel koolstofvezel, met een combinatie van zwart leder en Dinamica-suède op de stoelen en het stuur. Wel vind je hier warempel nog wat kleur terug dankzij stiknaden in de kleur Hyper Lime. Volgens Ford zorgt deze editie ervoor dat klanten ‘zo veel naakt koolstofvezel krijgen als ze willen’. Ja, als je maar betaalt.

Hoe veel extra je moet betalen voor de Ford Mustang GTD Liquid Carbon is niet bekend, wel dat nu bestellen betekent dat je hem tegen oktober in handen krijgt.