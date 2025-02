Dezelfde naam, compleet andere auto: lijstjesvoer!

In plaats van elkaar in de haren vliegen over een auto hetzelfde noemen, kan dezelfde naam ook op compleet verschillende auto’s verschijnen.

Over de hele wereld kom je op autogebied (maar ook zeker op andere gebieden) fascinerende dingen tegen. Autofanaten spotten bijvoorbeeld wel eens een vreemde auto die voor aldaar heel normaal is, maar wij vraagtekens bij zetten. Zo was collega @Michel onlangs in Indonesië, alwaar hij een Toyota met een Astra-badge tegenkwam. Dus geen Opel.

Dezelfde naam, andere auto

Nou telt Toyota Astra eigenlijk niet, want dat is een joint venture in Indonesië om Toyota’s te slijten. Maar er is wel bijvoorbeeld een Toyota Corsa (daarover zo meer) die dus zijn naam deelt met de kleine Opel die wij maar al te goed kennen. Soms kan dat ook, in plaats van het tegenovergestelde. Inspiratie voor een lijstje, want het gebeurt veel vaker dat compleet verschillende auto’s dezelfde naam krijgen. Soms niet eens op verschillende continenten, soms binnen één en hetzelfde merk. We nemen wat voorbeelden door die we even uit de mouw schudden, suggesties in de comments zien we graag!

75

Alfa Romeo (1985-1992)

Rover (1999-2005)

Nummers kun je eigenlijk niet zo moeilijk over doen, in principe. Alfa wilde de 75 bijvoorbeeld zo noemen vanwege hun 75ste verjaardag, die samenviel met de lancering in 1985. Alfa was een beetje overal en nergens qua namen, dus dat moest je maar onthouden.

Toen Rover een kleine revolutie wilde toepassen in hun modellengamma, stapten ze over van de BMW-esque driecijferige codes die de serie en motor aanduidden. In plaats daarvan werd het kleintje de 25, de middenklasser de 45 en de topper de 65… nee, ook 75. Het is een auto met een heel andere insteek dan de Alfa 75, maar ze moeten toch hun naam delen.

308

Ferrari (1975-1985)

Peugeot (2007-heden)

We zeggen wel dat moeilijk doen over nummers niet zo snel kan, maar dan ken je Peugeot nog niet. Toen die startten met auto’s driecijferige nummers geven met een 0 in het midden, legden ze ALLE nummers waarvoor dat gold vast. Zo mocht Porsche hun 911 niet ‘901’ noemen. Gek genoeg, en we kunnen hier geen verklaring voor vinden, heeft Peugeot geen woord gerept over de Ferrari 208 en 308. Zodoende konden deze modellen, alhoewel decennia voordat Peugeot eraan toe was, toch zo heten. Bij Ferrari waren ze vernoemd naar de motorgrootte (2.0 en 3.0) en het aantal cilinders (8).

En bij Peugeot heette de in 2007 gepresenteerde middenklasser 308 omdat hij de 307 opvolgde. Wel bleef Peugeot toen bij de 8, om het gamma synchroon te krijgen. Alle series eindigen op 8, met een dubbele 0 voor de SUV’s. Lekker harmonieus.

Avenger

Hillman (1970-1976)

Dodge (1994-2014)

Jeep (2023-heden)

Soms wordt dezelfde naam zelfs drie keer door iets heel anders gebruikt. Het Engelse Hillman komt uit de tijd dat de Britten echt extreem veel automerken had, waar de kleine Imp waarschijnlijk de bekendste van is. Als middenklasse sedan hadden ze tussen 1970 en 1977 de Avenger. Dit komt uit de tijd dat Chrysler een hele rits Europese merken overnam, waaronder de Rootes Group die Hillman onder hun vleugels had.

Zo werd de Hillman Avenger de Chrysler Avenger en had Chrysler de naam dus in handen. Toen werd deze even in de ijskast gezet, alvorens deze weer verscheen in 1994. En ineens was het Dodge waar Avenger de naam was voor een grote coupé en vanaf 2006 voor een ietwat op Europa gerichte sedan.

De naam wisselde nog één keer van gebruiker, maar bleef wel binnen FCA/Stellantis. Momenteel wordt namelijk de invalshoek van Jeep op het compacte EV/Hybride-platform verkocht als Avenger. Tsja, die naam lag nog ergens in de archiefkast van Chrysler, dus waarom ook niet.

Bora

Maserati (1971-1978)

Volkswagen (1998-2005/heden (China))

Dit is niet de laatste keer dat Maserati verschijnt in deze lijst. De middenmotor sportwagen van het merk uit 1971 luisterde naar de naam Bora. Dit is een windstroom nabij de Middellandse Zee, dus dat klinkt lekker fris en Italiaans.

Het klinkt dus ook als een windstroom, waarmee hij ook perfect in de strategie van Volkswagen past om alles naar winden te vernoemen. En zo werd de Golf-sedan om de Vento op te volgen de Bora, net als de Maserati. Dat duurde kort, want na de Bora stapte VW weer over naar Jetta.

Century

Buick (1936-2004)

Toyota (1967-heden)

Soms is een naam ietwat generiek. Waarmee we niet slecht bedoelen, maar op zijn minst ietwat voorspelbaar. Century, bijvoorbeeld, dat is ‘gewoon’ de naam voor honderd jaar. Buick vond dat al een geschikte naam in 1936 voor hun grote sedan. En die bleef het lang volhouden, zelfs tot en met de tijd dat er niet genoeg ietwat vergelijkbare GM-sedans konden zijn in de VS rond het jaar 2000. Daarna stopte Buick met de Century.

Toyota was het ermee eens dat een topsedan dezelfde naam Century goed kon gebruiken. Vandaar dat de uiterst luxueuze limousine voor de thuismarkt in 1967 deze naam ook kreeg. Dat bleef en het werd de eerste en enige Toyota met V12, om nu nog steeds in licht gewijzigde en toch modernere vorm verkocht te worden. Ex-president Akio Toyoda heeft/had zelfs een GR Century!

Continental

Lincoln (1940-2020)

Bentley (1951-heden)

Over stokoude Amerikaanse sedans met een ietwat generieke naam gesproken: Lincoln verkocht al sinds de jaren ’40 een forse limousine die ze de Continental noemden. Ook die bleef jarenlang in productie, zelfs nog tot relatief recent als een aardig chique sedan.

Bentley heeft dezelfde naam in 1951 voor een vergelijkbaar model geadopteerd, wat natuurlijk uitgroeide in een hele serie Continentals. Zo heette de grote coupé van het merk in de jaren ’90 ook Continental (bijgestaan door bijvoorbeeld R of T) en sinds 2003 is de coupé op Volkswagen-basis de Continental GT. Die wordt nog steeds verkocht.

Corsa

Toyota (1980-1999)

Opel (1982-heden)

Oké, tijd voor wat technisch gezien dit artikel aanstichtte. Toyota heeft voor de thuismarkt een enorme reeks namen en lang niet al die namen zijn uniek. Zo had Toyota de Tercel als hatchback en sedan voor de thuismarkt Corsa genoemd, al sinds 1980. Dit model liep altijd een beetje parallel aan de Corolla, net als bijvoorbeeld de Sprinter.

Opel kwam slechts twee jaar later voor Europa met de Corsa als kleine hatchback, om onder de nieuwe strategie van namen die eindigen op A te vallen. En waar de Toyota enkel de thuismarkt bediende, kwam de Opel Corsa een groot deel van de wereld, waaronder Japan, vergezellen. Uiteindelijk was het dan ook Opel die de naam nog lang zou gebruiken, zelfs tot heden ten dage.

Jazz

Honda (1983-1986)

Honda (1993-1996)

Honda (2001-heden)

Honda doet even voor hoe een naam zelfs drie betekenissen kan hebben, zonder het merk te verlaten. Toen Honda de compacte hatchback genaamd City in de jaren ’80 naar Europa wilde brengen, bleek het dat Opel de naam City al had. Dus werd het Honda Jazz.

Na een korte carrière vond Honda dezelfde naam Jazz toch wel leuk, dus werd deze gebruikt voor een SWB-versie van de Honda Passport. Dat was de Honda-invalshoek van het Isuzu MU-platform, wat wij dan weer kennen als de Opel Frontera. Deze Jazz bleef enkel in Japan en werd maar een paar jaar verkocht.

Toen Honda de Fit als wereldauto ging verdelen, werd voor Europa en een paar andere markten bedacht dat de naam Jazz een rentree moest maken. Zo werd de naam weer van de SUV afgehaald en op een kleine MPV gezet. Dit keer met meer succes, want sinds 2001 is de naam Jazz ononderbroken de naam voor de kleine Honda-MPV.

LS

Lexus (1989-heden)

Lincoln (2000-2006)

Toen Toyota Lexus lanceerde in de jaren ’80, werd al consequent gebruik gemaakt van afkortingen (zoals ze nu nog doen). En nee, Lexus staat niet voor Luxury Exports to the US, dat is al meermaals ontkracht. LS stond al wel toen voor Luxury Sedan. Uiteraard was Lexus toen ook al bezig met de naam gebruiken in combinatie met de motorgrootte, dus LS400 en later LS430 en LS460.

Zustermerk van Ford Lincoln lanceerde ietsje later een flinke sedan op het DEW-platform (wat wij kenden als de Jaguar S-Type). Lincoln wilde de versies met V6 de LS6 noemen en de versie met V8 de LS8. Omdat ook Lincoln de naam associeerde met het zijn van een luxueuze sedan en de motorgrootte in een cijfer erbij gezet werd, kregen ze wel een boos telefoontje van Toyota. Lincoln ging het gezeik tegen door simpelweg LS te gebruiken en Ford nam wraak door met een rechtszaak te dreigen aangezien Toyota hun pickup de T150 wilde noemen (wat lijkt op F-150). Zo werd dat de Toyota Tundra.

Mark II

Jaguar (1959-1967)

Toyota (1968-2007)

We zeiden al dat Toyota een breed scala namen gebruikt en lang niet allemaal zijn ze uniek voor het Japanse merk. Dat risico loop je als je iets té globaals gebruikt. Denk maar aan Mark II. Zo noemde Jaguar hun welbekende evolutie van de Mark I, de auto waar de S-Type een ode aan was. Zo simpel kan het zijn.

‘Mark’ (of de afkorting ‘Mk’) wordt immers gebruikt om de versie van een auto aan te duiden. Zo gebruikte Toyota de naam Corona Mark II al zo vroeg als 1968. Bij de opvolgers van de Corona Mark II werd de naam Corona uiteindelijk gedropt en was het een zustermodel van auto’s als de Chaser. Zo werd het tot en met 2006 simpelweg Mark II, dezelfde naam als de Jaaag dus.

Maverick

Ford (1970-1977)

Ford (1988-2007)

Ford (2021-heden)

Net als bij Honda heeft Ford een naam drie keer voor iets compleet anders gebruikt binnen het eigen merk. Technisch gezien zelfs vijf keer, daar komen we zo even op terug. De eerste keer dat de naam Maverick gebruikt werd, was het een middenklasse sedan in de VS om de Falcon op te volgen. Het werd een beetje de benjamin van de sedan-line-up, want de Maverick zette een trend van nogal matige Amerikaanse sedans op gang. De bloedlijn omvatte onder meer de Fairmont, Tempo en Contour (onze Mondeo). Dat werd de Fusion (weer onze Mondeo) en dat model scoorde dan weer aardig goed. Maar de Maverick bleef bij een zevenjarige productiecyclus voor de sedan tussen 1970 en 1977.

Toen Ford ging samenwerken met Nissan om een terreinauto te maken, keerde de naam Maverick terug. Technisch gezien op drie verschillende modellen, al waren dat alle drie bonkige SUV’s met een band met Japan. De eerste was een Australische rebadge van de Nissan Patrol (Y60). Daarna gebruikte Ford dezelfde naam Maverick op een rebadge van de Nissan Terrano II, ook in Europa. Beide die modellen werden in 1999 geschrapt ten faveure van de Ford Maverick als kleine SUV, ook voor Europa. Dit was de Europese versie van de Ford Escape. Die werd dan weer op bepaalde plekken eveneens verkocht als Mazda Tribute.

In 2007 eindigde de naam Maverick weer in de ijskast. Tot deze daar in 2021 weer uit kwam dankzij, eh, Ford. Dit keer om Ford’s allercompactste pick-up aan te duiden, die min of meer de Focus opvolgt onder de strategie om in de VS geen personenauto’s meer te verkopen. Dit keer lijkt de Maverick best een hit, dus wellicht dat de naam dit keer blijft plakken.

Mirage

Mitsubishi (1978-heden)

Gemballa (2009-2013)

Mirage is ook zo’n mooie, illustere, non-descripte term. Toch was de overeenkomst in het gebruik van deze naam helemaal niet zo dicht bij elkaar. Mitsubishi noemde de Colt namelijk in Japan en een paar andere markten de Mirage, en deed dat vrij consequent. Toen de Colt het opvallende, bijna MPV-achtige hatchbackje (gebouwd door NedCar!) werd, adopteerde het merk die naam ook in Japan. De naam Mirage werd toen gebruikt voor de Japanse en Amerikaanse versie van de Space Star.

En in een verschil zo groot dat een bruggetje bedenken lastig is, verscheen de naam Mirage ook op de Gemballa-ombouw van de Porsche Carrera GT. De immer omstreden bodykit en verfraaiingsset voor de legendarische Porsche met V10 moest dezelfde naam delen met deze compacte Mitsubishi. Verschil moet er zijn, zelfs met overeenkomsten.

Proceed, Levante of allebei

Mazda (Proceed Levante, 1995-1999)

Maserati (Levante, 2016-2024)

Kia (Proceed, 2019-heden)

Iets wat vrij uniek is: een tweeledige naam verzinnen voor je auto, waarvan beide delen apart anders worden gebruikt voor twee compleet andere dingen. En dat allemaal in een maar matig bekende en matig verkochte Mazda-rebadge van de Suzuki Vitara. De Mazda Proceed Levante was een aparte versie van de Mazda Proceed, wat een serie offroad-achtige modellen en pickups was.

Nadat Maserati duidelijk maakte een SUV te maken middels een concept die de Kubang heette, veranderde het merk de naam alsnog voor de productieversie naar Levante. Wederom vernoemd naar een wind die over de Middellandse Zee waait. Consequent en we verwachten niet dat Mazda nog heel moeilijk zou doen over de naam Levante in 2016.

Dat was de Levante, de naam Proceed werd ook nogmaals gebruikt. Kia had namelijk het briljante idee om de Cee’d (wat een afkorting was) met zijn apostrof ook te voorzien van een lage streep middels de driedeurs ‘coupé’ genaamd Pro_Cee’d. Dit vormde ook nog eens het woord proceed, Engels voor verder gaan. Nadat Kia geen driedeurs Cee’d meer kon slijten en de naam gesimplificeerd werd tot Ceed, kwam er een soort shooting brake om de naam weer te gebruiken. Dit keer als Proceed GT, waarmee de naam dus ineens samenvalt met de Mazda.

Sebring

Maserati (1962-1969)

Chrysler (1995-2010)

Nog één keer Maserati dan, want de 3500 GTi Sebring, ook wel simpelweg Sebring genoemd, was vernoemd naar het circuit van Sebring in de VS. Maserati wilde zo op de straatauto’s reflecteren dat hun raceauto’s de winst pakten bij de 12 uur van Sebring.

Chrysler had minder racesuccessen om op terug te vallen met hun middenklasse sedan die Sebring ging heten, maar legde ook de link met het historische circuit om op dezelfde naam als de Maserati terecht te komen. Deze sedan, coupé en cabrio moest simpelweg de Cirrus vervangen en werd de Chrysler-invalshoek van het universele platform van het concern. Dat hield de Sebring drie generaties vol tot en met 2010.

Sierra

Ford (1982-1993)

GMC (1988-heden)

Ford was op de Spaanse tour, want naast de Granada (een Spaanse stad) werd de middenklasser Sierra vernoemd naar het Spaanse woord voor bergketen. De Sierra Nevada, bijvoorbeeld. De sedan/coupé van Ford die opgevolgd werd door de Mondeo maakte deze naam best iconisch, des te meer dankzij de Cosworth- dan wel RS-modellen.

Best gek dus dat GMC zonder pardon dezelfde naam ook kon gebruiken, eveneens vanwege het Spaanse woord. Uiteraard heeft de VS ook genoeg bergketens die als Sierra aangeduid worden vanwege de Spaanstalige historie van het land. Dat potente in verband met bergketens komt vaker terug bij GMC, zo heten topversies ‘Denali’, vernoemd naar de hoogste berg in Alaska. De pick-up, die zijn chassis deelt met de Chevrolet Silverado, heet dus al sinds 1988 tot en met nu de Sierra.

BONUS: EV1

GM (1996-1999)

Kia (binnenkort?)

Als bonus een mooi stukje speculatie. Ondergetekende vindt namelijk de strategie van Kia om al hun modellen EV met een cijfer te noemen ietwat simpel. Electric Vehicle 6, ja, makkelijk is het wel. Het helpt ook niet mee dat er niet bepaald consequent wordt gedaan met de uitspraak, is het nou ee-vee-zes of ie-vie-six, of zelfs de gruwelijke middenweg ie-vie-zes? Aangezien Kia een EV2 plant als B-segmenter om de Renault 5 te lijf te gaan, maar ook al heeft onthuld dat daar nog één model onder komt als elektrische Picanto, kan de naam EV1 wel eens afgestoft gaan worden. EV2 tot en met EV9 zijn vrij om te gebruiken, maar EV1 is al eens eerder gebruikt.

En wel door GM toen die tussen 1996 en 1999 een ietwat baanbrekende elektrische auto hadden. Uitgebracht onder hun concernnaam en niet Chevrolet, GMC of anders, was dit de doorbraak die het concern wilde. Het faalde door kinderziektes die we inmiddels gladgestreken hebben, maar het idee was er. En dus de naam EV1. Gaan we nog telefoontjes vanuit Korea richting de VS of andersom komen?