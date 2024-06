Toyota GR Yaris krijgt F1-techniek in de motor

De Toyota GR Yaris nog een stukje beter maken met techniek die we kennen uit de F1, het kan binnenkort!

Het leuke van Japanse sportauto’s is maar deels de auto zelf. Nou moet het platform goed zijn, daar niet van, maar vrijwel elke Japanse sportauto kon en kan rekenen op enorme ondersteuning van derde partijen. Japanse fabrikanten van zowel exterieurdelen als mechanische componenten voor auto’s zijn soms net zo bekend als de Japanse auto’s zelf.

HKS

Zo zal het ons niks verbazen als je wel eens gehoord hebt van HKS. Normaliter staat een merk synoniem voor iets specifieks, denk maar aan K&N-luchtfilters of NGK-bougies. HKS staat bekend om eh, alles. Ze leveren tuningonderdelen voor bijna elke (Japanse) auto, maar je kan bijvoorbeeld een Toyota GR Supra ook uitrusten met een bodykit van HKS. Niet de minste naam. Nu komen ze met iets leuks voor de Toyota GR Yaris.

G16E-GTS

HKS heeft namelijk lopen pielen met de motor van de Toyota GR Corolla en GR Yaris, de G16E-GTS. Grappig genoeg is dit eigenlijk het dichtst wat je anno 2024 in de buurt komt van een sportieve Toyota-motor, daar de Supra een BMW-motor en de GR86 een Subaru-motor heeft. HKS bood al verbeteringen aan voor de G16E, maar nu hebben ze het blok zeer grondig veranderd.

F1-techniek

En dat gaat echt heel ver. HKS heeft om mee te beginnen de boring én slag vergroot, wat ook ervoor zorgt dat de motor gegroeid is naar 1.746 cc (deze is standaard 1.618 cc). De kleppen zijn aangepast, de kop en koppakkingen idem dito, net het blok zelf, de zuigers en de nokkenassen. Oh ja, en NGK-bougies. Doen ze toch niet alles zelf.

En dat stukje F1-techniek dan? Welnu, de G16E-GTS door HKS is aangepast om pre-chamber injection te kunnen realiseren. Dat is moeilijk om te begrijpen en uit te leggen, maar de simpele versie is dat er vóórdat de ontbranding plaats vindt al een kleinere ontbranding heeft plaatsgevonden in een kleinere ruimte. Dit wordt meestal overgeslagen omdat het erg duur is om dit juist te ontwikkelen, maar mits juist ontwikkeld zorgt het voor extra pk’s en vooral extra efficiëntie. En dat spreekt voor zich in alle talen.

Alles over de aanpassingen door HKS voor de Toyota GR Yaris kun je terugvinden op de website, behalve twee belangrijke zaken: wat het gaat kosten en wat het qua power extra oplevert. Maar dat je makkelijk de 300 pk overstijgt lijkt ons niet vergezocht en dan zijn we nog bescheiden.