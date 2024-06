Ook weer zoiets. Ritsen. We doen het allemaal, maar hoe hoort het nou eigenlijk?

We hebben het hier op dit prachtige feuilleton dat Autoblog.nl toch wel genoemd mag worden natuurlijk niet alleen over nieuwe auto’s, Formule 1 en politiek. Nee joh, bij ons kun je alle kanten op. Zo hebben we het hier ook geregeld over de verkeersregels.

En dan met name over de verkeersregels waar misverstanden over bestaan. Invoegen op de snelweg bijvoorbeeld. Of richting aangeven op rotondes. Allemaal zaken waar meerdere meningen over zijn en die soms tot verhitte discussies leiden.

En we hebben er weer eentje voor je. Ritsen. Want hoe hoort dat eigenlijk?

Ritsen. Hoe hoort dat eigenlijk?

Het is net zoiets als bij bovengenoemde onderwerpen. Iedereen doet het en niemand weet eigenlijk precies hoe het hoort. Of mensen dénken dat ze weten hoe het hoort en gedragen zich daar naar. Terwijl het misschien wel hartstikke fout is.

Maar er is natuurlijk slechts één juiste manier en die ga je nu van ons horen. Zodat daar in het vervolg geen misverstanden meer over kunnen bestaan. Want ook zo zijn wij, we willen dat alles helder en duidelijk is voor iedereen.

Ritsen, of met andere woorden ‘het beurtelings invoegen van voertuigen op een vrije rijstrook bij een vermindering van het aantal rijstroken’ moet gedaan worden op een bepaalde manier. Een manier waarop aanspraak gemaakt wordt op een zekere mate van vrijwilligheid van de bestuurders.

Goed ritsen zou je als volgt kunnen omschrijven:

Zo lang mogelijk doorrijden op de invoegende rijstrook

Op ongeveer 300 meter voor de versmalling (aangegeven met bord) rijsnelheid aanpassen aan de snelheid van de voertuigen op de aanliggende strook

Voertuigen op aanliggende strook maken vrijwillig ruimte om invoegend voertuig tussen te laten;

Op circa 50 meter voor de versmalling zonder afremmen en verstoringen in de ontstane ruimte invoegen, zodat invoegend voertuig en de achterligger de rit kunnen vervolgen.

Op deze manier levert het ritsen zo weinig mogelijk vertraging en hinder op. Maar zoals je ziet wordt er dus wel een beroep gedaan op het verkeersinzicht van de bestuurder. Waar het bij bepaalde bestuurder nog weleens aan ontbreekt.

En dan noem ik specifiek niet de witte busjes met ladders op het dak, de Audi/Volvo/ Polestar van de accountmanager en de gehuurde AMG A45s die koste wat het kost voor willen. Dat zou stigmatiserend zijn en dat laat ik liever over aan anderen. Want als we het erover hebben hoe iets eigenlijk hoort, dan moeten we dat niet doen natuurlijk.

Hoe moet je ritsen bij meer dan 2 rijstroken?

Nu je weet hoe het eigenlijk hoort als je van 2 stroken naar 1 strook moet ritsen, ben je er nog niet. Je kunt ook ritsen van 3 naar 2 rijstroken bijvoorbeeld. En ook daar is weer een gedragscode voor.

van de middelste strook gaat een op de twee voertuigen een strook naar rechts, waar om de twee voertuigen een ruimte wordt gemaakt en wordt opgezocht. daarna voegen van de meest linker strook steeds twee voertuigen in de ontstane ruimte van de middelste strook.

Ik verzin het ook niet, zo is het graag dat ze willen dat we het doen. In de praktijk blijkt dat dit vrijwel nooit lukt, zeker niet als je bovengenoemde soorten voertuigen meerekent. Die vullen die ruimtes natuurlijk meteen op en zo kun je niet goed ritsen.

Nou ja. Nu weet je hoe het hoort, dat ritsen. Maar de vraag is, hoe doe jij het? Hou jij je aan bovenstaande gedragsregels, of hou je er een eigen methode op na?

Laat het ons weten in de comments, we zijn reuze benieuwd hier met z’n allen!