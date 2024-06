Japanse merken blijken minder betrouwbaar dan gedacht

En dat terwijl we altijd dachten dat Japanse merken zo betrouwbaar waren…

Er zijn een paar zekerheden in dit leven. Dat @willeme een witte Duitse diesel voor de deur heeft staan is er zo één. Of dat @wouter ergens in een lekker warm buitenland aan het ‘werk’ is. Of dat ondergetekende na maximaal 5 maanden toch echt een andere auto wil. En koopt.

En een ander zekerheidje is dat Japanse merken betrouwbaar zijn. Als je probleemloos honderdduizenden kilometers wil maken, moet je dat in een Toyota, Honda of zelfs Suzuki doen. Is gewoon zo. Maar nu blijkt dat Japanse merken toch minder betrouwbaar zijn dan we altijd al dachten.

En dan hebben we het niet persé over de auto’s zelf, als meer over de directie van de verschillende bedrijven. Want die hebben er toch echt wel een potje van gemaakt, blijkt nu…

Japanse merken minder betrouwbaar dan gedacht

Gisteren zijn er namelijk meerdere invallen geweest bij de grote Japanse merken. Omdat er enorm is gefraudeerd bij verschillende tests. Niet alleen Toyota fraudeerde er rustig op los, ook Honda, Mazda en Suzuki bleken dat te doen.

Zoals we in Europa de grootschalige fraude met sjoemeldiesels hadden, gaat het bij de Japanse merken zelfs nog wat verder. Daar nemen ze met bijna alles een loopje, lijkt het wel. Niet zo betrouwbaar als we altijd dachten dus.

Zo claimde Daihatsu bijvoorbeeld dat de auto’s veel veiliger waren dan ze in werkelijkheid zijn, sjoemelde Honda met het maximale aantal decibellen dat de auto’s maakten en Suzuki zei dat hun Alto veel beter remde dan dat hij eigenlijk deed.

En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Reden genoeg dus voor de Japanse overheid om maar weer eens in actie te komen en de administratie van de merken onder de loep te nemen.

Vage regels en personeelstekorten

De grote baas van Toyota, Akio Toyoda, legt de schuld van het gesjoemel bij de Japanse overheid. Die zou er met een brei aan onbegrijpelijke regels debet aan zijn dat de testresultaten misschien wat rooskleuriger werden voorgesteld.

Bovendien kampt ook Japan met flinke personeelstekorten en werd er vanwege de werkdruk en de haast weleens vergeten een remschijfje of zo te plaatsen. En ja, dan remt een auto minder goed hè? Kan gebeuren, lijkt Toyoda te zeggen. Beetje gechargeerd natuurlijk, maar je begrijpt wat we bedoelen.

De Japanse overheid is -terecht- kwaad op de merken en zegt dat het gesjoemel ervoor heeft gezorgd dat de Japanse auto’s niet langer als betrouwbaar te boek staan. En dat is een doodzonde in het land van de Rijzende Zon.

Het onderzoek zal in volle vaart worden doorgezet en elke auto die is verkocht onder valse voorwendselen zal moeten worden teruggeroepen en gratis worden gefixt. Zo hoopt Japan dat het ergste leed wordt verzacht en dat Japan weer als uiterst betrouwbaar te boek zal komen te staan.

We gaan het allemaal zien. Wordt vervolgd dus!