VDL had 200 miljoen klaarliggen voor Lightyear

De Nederlandse auto en bussenbouwer VDL had wel zin in Lightyear en was bereid om miljoenen te investeren in het merk.

Het bedrijf Atlas Technologies achter zonneauto Lightyear is inmiddels failliet verklaard en je kunt nu voor een prikkie halffabricaten en onderdelen kopen uit de failliete boedel. Voordat de toko failliet ging toonde VDL serieuze interesse in het merk om flink te investeren, blijkt uit een reconstructie van het FD.

Productie bij Nedcar

Begin van dit jaar wilde het Brabantse VDL 50 miljoen euro in de in geldnood verkerende zonneautobouwer Lightyear stoppen. Onder voorwaarde dat de andere investeerders, verenigd in een consortium met onder andere Invest NL, hetzelfde bedrag op tafel zouden leggen.

Daarnaast wilde VDL ook nog 150 miljoen in de eigen assemblagefabriek Nedcar in Born pompen om de productielijn klaar te maken om op grote schaal de zonneauto’s te gaan bouwen. In totaal had VDL dus plannen om 200 miljoen stuk te gooien op Lightyear.

Openstaande rekeningen

Genereus van de VDL-directie want zo’n productielijn aanpassen is iets wat normaal het merk zelf moet betalen. Toch ging de deal niet door, want Lightyear wilde de 50 miljoen van VDL vooral gebruiken om openstaande rekeningen te betalen en dat zag VDL dan weer niet zitten.

Daarnaast waren de hoge productiekosten eveneens een beletsel voor de investering. De Lightyear 0 bouwen bleek een kostbare aangelegenheid.

Na faillissement

Ook toen het faillissement van Atlas Technologies was aangevraagd deed VDL nog een poging. Topman van het concern, Paul van Vuuren zat samen met Lightyear CEO Lex hoefsloot zelfs nog bij de minister van Economische Zaken in Den Haag, maar moedertje staat had al helemaal geen zin om geld te stoppen in wat misschien wel een bodemloze put is.

Om de zonneauto voor massaproductie door te ontwikkelen wordt aangenomen dat er zo’n 1 miljard euro nodig is. Een klap geld dat ook VDL niet zo heeft liggen en waar de Nederlandse overheid geen risico voor wil lopen. Begrijpbaar want succes is allerminst verzekerd.

Naarstig op zoek naar een auto

Op zich is de interesse van VDL in Lightyear niet zo gek want door het aflopende contract met BMW voor de bouw van Mini’s in de Nedcar fabriek in Born zoekt het bedrijf nog een auto om te bouwen. Op 1 maart 2024 is het klaar voor Mini in Born en een nieuwe klant is nog altijd niet gestrikt.

Doorstart

Zonder kapitaalinjectie van VDL is het Lightyear toch gelukt om een zakje geld te vinden om door te werken aan de Lightyear 2. Een betaalbare zonneauto voor het hele gezin. Over drie jaar moet ie in productie en daar zoeken ze nog 1 miljard voor. Laten we voor ze duimen!