Autoblog Garage: introductie Volkswagen ID. Buzz duurtester

We stellen onze nieuwe duurtester aan jullie voor: de Volkswagen ID. Buzz.

Geloof het of niet, maar we hebben in de Autoblog Garage gewoon twee busjes op het moment. Naast de Toyota HiAce van @michel hebben we nu ook een Volkswagen ID. Buzz als duurtester. Dit is eigenlijk meer een MPV dan een busje, maar ja, ID. MPV bekt net wat minder lekker.

Opvolger van de Touran?

De ID. Buzz kun je ook zien als de opvolger van de Touran, die niet meer te krijgen is anno 2023. Evenmin als de Sharan. Qua buitenmaten is de ID. Buzz overigens meer Sharan dan Touran. Het lijkt misschien een schattig busje op de foto’s, maar het is met een lengte van 4,71 meter een flinke jongen. De ID. Buzz is ook hoger en breder dan de Sharan (1,93 meter hoog en 1,99 meter breed).

Voor een MPV c.q. personenbusje van dit formaat zou je wel een derde zitrij verwachten, maar die is er op dit moment nog niet. Onze ID. Buzz heeft zodoende niet meer dan twee zitrijen. We hebben het geprobeerd, maar we passen er helaas niet met de hele redactie in.

Specificaties

Qua motoren en accu’s is het vooralsnog makkelijk kiezen: de ID. Buzz heeft altijd een 204 pk sterke elektromotor, in combinatie met een 77 kWh accupakket. Daarmee kom je 410 km ver. Als de accu leeg is kun ‘m weer opladen met een snellaadvermogen tot 170 kW. Dat is in ieder geval de situatie op papier. Hoe het in de praktijk zit? Daar komen we zeker nog op terug.

Praktische kant

Als we even kijken naar de praktische kant: de ID. Buzz heeft een bagageruimte waar je 1.121 liter in kwijt kunt (met de achterbank omhoog). De achterbank is in twee delen neer te klappen. Er zit een dubbele bodem in, maar die kan er ook uit als het moet.

Als het gaat om caravantrekken is de ID. Buzz niet echt een waardige opvolger van de Touran. Het trekgewicht is namelijk beperkt tot 1.000 kg. Dat is alleen genoeg voor een klein sleurhutje. Daarbij is de vraag of je dat moet willen, want de range gaat er natuurlijk niet op vooruit.

Als je een keer wat spullen naar de sloop wil brengen met een aanhangwagen kan dat wel gewoon met de ID. Buzz. Een trekhaak is alleen niet standaard, daarvoor moet je €810 bijbetalen.

Uitvoering

Als je op dit moment een ID. Buzz bestelt, heb je de keuze uit twee uitvoeringen: de 1ST en de 1ST Max. De 1ST zit standaard al redelijk goed in de spulletjes, met bijvoorbeeld stoelverwarming voor, stuurverwarming, achteruitrijcamera, elektrische schuifdeuren en achterklep, spraakbediening en Park Assist.

Onze ID. Buzz is de Max, die er nog een schepje bovenop doet. De velgen zijn bijvoorbeeld een maatje groter (21 inch) evenals het multimediascherm (12 inch). Verder krijg je nog Travel Assist, Lane Assist en elektrisch verstelbare voorstoelen.

Als je een ID. Buzz 1ST Max hebt hoef je dus niet zoveel meer aan te vinken. Onze duurtester is alleen nog voorzien van twee extra opties: de trekhaak en een 230 Volt-aansluiting.

De looks zijn natuurlijk ook belangrijk bij een ID. Buzz. Dit ding wil je in een kekke kleurencombinatie. Die hebben we gelukkig ook: onze ID. Buzz duurtester is uitgevoerd in Candy White met Lemon Yellow Metallic. Hiervoor betaal je een meerprijs van €2.339. Het geel komt ook terug in het interieur, dus dat is ook lekker frivool.

Prijs en concurrentie

Alles bij elkaar betaal je voor de ID. Buzz zoals wij die in de duurtest hebben €78.800. Dat is een stevig bedrag, maar dit is ook niet de goedkoopste uitvoering. Je hebt ook een ID. Buzz voor €69.990, als je met wat minder opties kunt leven. Dat is nog steeds een flink bedrag, maar er volgen nog goedkopere versies.

Heel veel directe concurrenten heeft de ID. Buzz eigenlijk niet. Als je een elektrisch personenbusje zoekt kom je uit bij de ‘echte’ busjes. Stellantis heeft een heel uitgebreid assortiment aan elektrische personenbusjes, ook met derde zitrij.

Let op: die hebben allemaal een magere range van hooguit 285 km (WLTP). Ze zijn wel goedkoper dan de ID. Buzz. Desondanks kun je niet om de ID. Buzz heen als je een elektrische personenbusje of MPV zoekt met een range die een beetje fatsoenlijk is.

Wat onze ervaringen en belevenissen zijn met de ID. Buzz duurtester krijgen jullie natuurlijk allemaal te horen. Als jullie specifieke vragen hebben over deze auto: laat het vooral even weten in de reacties. Dan kunnen we het voor jullie uitzoeken. Daar zijn we voor.

Deze auto’s staan nog meer in de Autoblog Garage: