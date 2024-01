Viaplay: Viaplay kan ook bestaan zonder Formule 1

Bij Viaplay denkt de grote baas echt dat het zonder Formule 1 ook kan overleven.

Formule 1 is qua sport tegenwoordig erg saai, maar de intriges eromheen zijn om van te smullen. Man, wat gaat Gunther Steiner straks uit de school klappen over Gene Haas. En wat dacht je van de soap rondom Oscar Piastri. Of werkelijk elke scheet die Max Verstappen laat. De alsmaar aanhoudende druk op Sergio Pérez en alles wat Lewis Hamilton doet dat niets met racen te maken heeft. Maar wat ook vermakelijk is, is de complete aanbestedingsprocedure van de Formule 1-uitzendrechten voor Nederland.

Die zijn voor Nederland namelijk in handen van NENT, Nordic Entertainment Group. Die zenden via Viaplay de races en de programmering eromheen uit. Het hele plan verloopt vooralsnog niet heel soepel. Viaplay kan namelijk met moeite het hoofd boven water houden. Middels hulp van buitenaf (Canal+ en een Tsjechische investeringsmaatschappij) kan Viaplay alsnog voortleven. Sinds kort heeft de toko een nieuwe CFO, de Nederlander Roger Lodewick. Hij spreekt in een exclusief interview met Racingnews365 over al het reilen en zeilen met de toko.

Viaplay zonder Formule

Nu zijn die twee bovenstaande partijen ook partners van elkaar, dus hoef je ook niet te verwachten dat men extreem kritisch naar elkaar gaat zijn. Dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet, want ook zonder kritische noot komen er alsnog bijzondere uitspraken naar boven.

De meest bijzondere is nog wel dat Viaplay zichzelf een tikkeltje overschat. Zo stelt de CEO dat Viaplay door de andere sportrechten ook kan bestaan zonder Formule 1. Sorry, maar dat gaat er simpelweg niet in. Natuurlijk, wij hebben geen inkijk in de exacte boekhouding, maar florissant stond het er niet voor.

Het is echter klaar als een klontje dat Nederland de enige markt is waar Viaplay het goed doet en dat is niet omdat we allemaal de herhalingen van Frasier willen bekijken. Viaplay deed het overal erg slecht, behalve in Nederland. De enige reden dat wij Viaplay kijken is Formule 1. Is dat een gekke conclusie?

Tender-procedure

Nu is het natuurlijk wel zo dat die sport-rechten enorm zwaar wegen op de balans. Maar zonder Formule 1 kunnen wij vrij weinig redenen bedenken waarom je Viaplay moet kiezen in plaats van Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Apple TV, HBO Max en ga zo maar door.

In elk geval, deze soap gaat nog wel eventjes voortduren, maar het einde is in zicht. Vandaag is namelijk de tender-procedure begonnen. De verwachting is dat het nog enkele weken gaat duren. Bij Ziggo staan ze ook klaar om mee te bieden voor de rechten, want ja, je hebt Jack Plooij immers toch op de payroll staan en iedereen heeft een schitterend gebit bij Ziggo.