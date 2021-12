Doornbos was gebeld door Viaplay, maar tóch gepasseerd

Ach, waarom zou je ook voor Doornbos gaan als je ook Tom Coronel neer kunt zetten?

Volgend jaar wordt alles anders in de Formule 1. Niet alleen de auto’s en de regelementen zullen anders zijn, ook de manier waarop we onze favoriete sport tot ons nemen zal veranderen. Inschakelen op Ziggo Sport is namelijk geen optie meer. Het is dus Viaplay of buitenlands commentaar.

Bij Ziggo was het altijd ouwe jongens krentenbrood, maar dat is nu afgelopen. Viaplay wil met een schone lei beginnen. Het olijke duo Olav Mol en Jack Plooij kon daarom tevergeefs wachten op een telefoontje. De Scandinaviërs zijn voor nieuw bloed gegaan, in de vorm van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

Met de analisten zullen wel een aantal bekende gezichten terugkeren. Het aantal Nederlandse coureurs van betekenis is nu eenmaal vrij beperkt. En Nederlandse coureurs met F1-ervaring zijn helemaal dun gezaaid. Daarom is het des te opmerkelijker dat er voor Robert Doornbos geen plek is.

Dat Olav Mol en Jack Plooij gepasseerd zijn is nog wel te begrijpen. Olav heeft helaas zijn beste tijd gehad en Jack Plooij heeft überhaupt nooit een goede tijd gehad. Doornbos daarentegen is iemand die je gewoon aan tafel wil hebben als analist. Hij heeft als een van de weinigen Formule 1-ervaring, hij heeft goede analyses én hij kan het op een leuke en toegankelijke manier brengen. Wat wil je nog meer?

Doornbos weet zelf ook heel goed wat zijn kwaliteiten zijn en hij had dus verwacht zo aan te kunnen schuiven bij Viaplay. Het leek ook die kant op te gaan want hij werd uitgenodigd voor een gesprek door NENT. Sterker nog: er werd zelfs al gesproken over een contract opsturen. Kat in ’t bakkie, moet Doornbos gedacht hebben.

Maar dat liep dus anders. Doornbos gaat definitief niet mee met Viaplay. Wie waarschijnlijk wél mogen aanschuiven zijn Giedo van der Garde, Christijan Albers en Tom Coronel (ja, hij wel). Als vierde naam wordt Ho-Pin Tung genoemd. Daarmee is er voor Doornbos geen plek meer, maar… hij mag wel eens een keer langskomen in de uitzending. Is dat even aardig van Viaplay.

Robert Doornbos voelt zich niet bepaald vereerd. “Viaplay heeft mij niet gekozen, gek genoeg. Daar moet ik me bij neerleggen. Het is onbegrijpelijk,” reageert hij op Radio 538.

Helaas zullen we het volgend jaar dus zonder de input van Robert Doornbos moeten stellen. Het ergste is nog: als Doornbos er niet is om een beetje tegengas te geven zal Tom Coronel waarschijnlijk alleen maar dominanter zijn.

Foto credit: Xander Arling