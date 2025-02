Robert Doornbos raakt wel z’n baan, maar niet z’n huis kwijt!

Het huis van Robert Doornbos verkoopt niet makkelijk.

Vorig jaar september kwam het huis van de familie Doornbos online. Voor 3,1 miljoen euro kon je het optrekje in Amsterdam op de kop tikken. Een paar maanden later werd duidelijk waarom het huis te koop kwam te staan. Doornbos & Co vertrokken voor een nieuw leven naar het pittoreske Dubai.

Het was toch allemaal niet zo leuk meer in Nederland. Jaren geleden verloor hij z’n job als directeur bij PON Luxury Cars Rotterdam. En als analist van de Formule 1 bij een zender zitten zonder Formule 1-rechten is ook zo wat. De Verenigde Arabische Emiraten, dat moest het worden.

Robert Doornbos huis nog steeds te koop

Inmiddels zit Robert Doornbos met zijn gezin in de zandbak. Alleen dat huis in Amsterdam. Dat loopt niet zo lekker. De vraagprijs was al gezakt van 3,1 miljoen naar 2,85 miljoen euro.

Met een huizenmarkt heter dan de gemiddelde Weber barbecue zou het toch wel verkocht moeten worden? Het interieur is strak en modern. Aan de buitenkant is het allemaal wat minder flamboyant. Dat lijkt op een gemiddeld rijtjeshuis, niet op een woning van enkele miljoen euro’s. Maar Amsterdam hè. Hét thuis voor leraren en politieagenten.

Er leek inderdaad een koper gevonden. Helaas pindakaas. Volgens bekendeburen.nl is een mogelijk deal met een aspirant koper op niets uitgelopen. De makelaar heeft het huis vandaag weer op Funda gezet voor de vraagprijs van 2.850.000 euro.

Dus. Doe een goed bod, want de Doornbosjes zullen maar wat blij zijn als ook dit hoofdstuk eindelijk afgesloten kan worden.