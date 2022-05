Rode M8 is op ‘goedkope’ wijze aangepakt: mag dat?

Zo nieuw, en dan al compromissen sluiten. Of is deze rode M8 gewoon dik en moeten we niet zo zeuren?

Kennelijk is de BMW M8 nu al toe aan de ‘eenvoudige’ en ‘goedkope’ tuning. Het is nog altijd een bijzonder automobiel die ook gebruikt een lieve duit kost. In de meeste gevallen zijn het dan de duurdere tuners die zich met de auto bezighouden: Dähler, AC Schnitzer en Manhart, bijvoorbeeld. Niet goedkoop, maar die nemen veelal de garantie over en monteren onderdelen die minimaal van fabriekskwaliteit zijn. Meestal iets beter, zelfs.

Vandaag hebben we een iets minder exotische tuner, namelijk HS Motorsport. Dit bedrijf uit Eching (ten noorden van München) draait zijn hand niet voor allerlei verschillende merken aan te pakken. Dat doen ze meestel met een paar subtiele en eenvoudige ingrepen die zeer effectief zijn.

Uiterlijk rode M8 Competition

Ten eerste het uiterlijk. Dat is op twee manieren aan gepakt. Nu helpt het dat de auto rood van kleur is, dat scheelt een slok op de borrel. De velgen komen bij de firma Vossen vandaan (modelletje M-X4T) en zijn enorm groot. Bijna te groot: 10,5×22 voor en 11×22 achter. De banden zijn voor 285/25 ZR22 en achter 295/25 ZR22. Wellicht dat een maatje kleiner beter was geweest het is nu bijna komisch groot.

De auto is voorzien van ‘schroefveren’. Dat is een relatief nieuw fenomeen. Het is een soort tussenoplossing voor een schroefset (met demper) en verlagingsveren. De schroefveer werkt met de standaarddemper en je kan alsnog de hoogte bepalen. Voor is de M8 25 millimeter lager, achter 20 millimeter. De ruimte in de wielkasten is minimaal.

700 pk!

De techniek van deze rode M8 is ook aangepakt. Er is een sportluchtfilter en een powermodule voor de 4.4 V8. Deze is nu goed voor minimaal 700 pk. Tenslotte is er een Akrapovic sportuitlaat (Evolution Line in titanium) gemonteerd voor een iets heftigere geluidsbeleving.

Kortom, met een paar eenvoudige ingrepen maak je van een M8 dus een behoorlijk monster met een enorme présence. Zou jij het ook zo aanpakken, of zou je de M8 gewoon lekker standaard laten? Laat het weten, in de comments!

