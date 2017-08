Rolls-Royce: Bentayga is een gecamoufleerde Audi

Burn!

Momenteel is Rolls-Royce druk met het testen van de Cullinan. De eerste SUV van het Britse merk dat ongetwijfeld een verkooptopper gaat worden. De Cullinan zal gaan concurreren met SUV’s in het luxe segment, met de Bentley Bentayga (rijtest) als zware tegenstander. CEO Torsten Mueller-Oetvoes ziet deze SUV echter niet als een echte Bentley:

“Wij (Rolls-Royce) gebruiken voor de Cullinan geen in massa geproduceerde body’s. Dit zou ons beperkingen geven qua design. Bovendien komt de exclusiviteit hiermee in gevaar. Het laatste wat je wil is een gecamoufleerde Audi Q7 in dit segment. Je wilt een echte Rolls-Royce”.

Daarmee deelt Mueller-Oetvoes een harde sneer uit aan Bentley. De Bentayga staat namelijk op het platform van de Q7. De Cullinan komt op het platform van de nieuwe Phantom te staan. Dit platform is door Rolls-Royce in eigen huis ontwikkeld en is dus niet afkomstig van BMW.

Een beetje flauw is de opmerking wel. Zo staan de Rolls-Royce Ghost en Wraith wel op een aangepast platform van het merk uit München. In dat opzicht zou Bentley kunnen stellen dat de Ghost ‘een gecamoufleerde F01 7 Serie is.’

De Cullinan zal volgend jaar het licht zien. De eerste klanten zullen naar verwachting begin 2019 hun exemplaar geleverd krijgen. (via Autonews)

Fotocredit: @mvdd via Autojunk