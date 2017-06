Spypics! De SUV van Rolls-Royce

En met deze fotootjes erbij is het meteen een mooi moment om je bij te praten over de Britse terreinridder.

Tot dusver staat de auto bekend als Cullinan, maar wees niet verbaasd als het uiteindelijke productiemodel anders gaat heten. De SUV deelt z’n architectuur met de aankomende Phantom die zeer waarschijnlijk eind juli wordt onthuld.

De Cullinan bevindt zich qua concurrentie in een soort niemandsland. Van oudsher zijn Bentley en Rolls-Royce aardig aan elkaar gewaagd als het gaat om luxe, prestaties, afmetingen en kosten, maar RR was toch altijd nét dat beetje exclusiever. Desalniettemin zal de Bentayga uiteindelijk de belangrijkste concurrent van de Cullinan worden.

Verder valt aan de foto’s op dat de proporties (voor een SUV) best apart worden. De raampartijen zijn in verhouding met alles eronder namelijk vrij hoog en we gokken dat zelfs de grootste centers uit de NBA zonder al teveel moeite in de Cullinan kunnen plaatsnemen.

Op eerdere spypics was bovendien duidelijk te zien dat er achter de achterwielen een enorme bak met ruimte schuilgaat. Dat kan twee dingen betekenen: of de Cullinan wordt een zevenzitter (wat we ons bijna niet kunnen voorstellen) of het wordt dé ideale verhuis-SUV.

Binnenkort ongetwijfeld meer duidelijkheid, check alle plaatjes van de Rolls in Death Valley HIER.