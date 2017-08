Zo wil Volkswagen het nieuwe I.D.-merk gaan promoten

De Duitse autofabrikant gebruikt de wereld van voetbal als uithangbord.

Vandaag heeft Volkswagen bekendgemaakt dat er een vierjarig contract is getekend met de UEFA. De samenwerking loopt van 2018 tot en met 2022 en de Duitsers zullen een rol als mobiliteitspartner krijgen. Het nieuws circuleerde gisteren al in Duitse media, maar Volkswagen weigerde commentaar te geven op de berichtgevingen. Nu is het nieuws dus officieel.

Volkswagen zal een belangrijk gezicht worden tijdens het Europees kampioenschap in 2020. Tegen die tijd komen elektrische auto’s onder het I.D.-merk van Volkswagen op de markt. De Duitsers gaan UEFA-wedstrijden gebruiken om het nieuwe groene merk onder de aandacht te brengen. Wedstrijden van het Europese kampioenschap zullen voor het eerst plaatsvinden in 13 Europese landen. Dit omdat de competitie in 2020 het 60-jarige bestaan zal vieren.

Diverse door UEFA georganiseerde kampioenschappen zullen door Volkswagen worden gesponsord. Naast het Europees kampioenschap in 2020 zal de naam van het merk ook worden verbonden aan de UEFA Nations League Finals (2019, 2021), het EK voetbal voor mannen onder 21 (2021), Het EK voor vrouwen (2021), de UEFA Futsal Euro (2018, 2022) en het FIFA wereldkampioenschap in 2022.