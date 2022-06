Boefjes stelen Rolls-Royce, worden gesaboteerd door eigenaar

Boefjes dachten weg te komen met een vers geklauwde Rolls-Royce Dawn. Doch de eigenaar van de auto had andere plannen.

Het bezit van de zaak is het einde van het vermaak zegt men wel eens. Zelfs voor auto’s kan dat misschien wel eens gelden. Sla je na anderhalf jaar zoeken eindelijk toe als je de perfecte occasion gevonden hebt. Loopt na een week de motor in de soep. Of komt er een gruwelijk hagelstorm voorbij, terwijl je net even naar binnen gelopen was om meer klei te pakken voor het poetsen. Er zitten veel risico’s aan autobezit, financieel en anderszijds.

Ook zo’n nachtmerrie is dat een paar boefjes net zoveel zo niet meer waardering hebben voor je nieuwe aanwinst als jij. En dan besluiten dat zij een betere eigenaar zouden zijn voor de auto dan jij. Maar niet bepaald bereid zijn om je daar netjes voor te compenseren. Kortom, dat je heilige koe gewoon onder je neus vandaan gejat wordt. Gruwel.

Dit overkwam onlangs ook een brave huisvader uit Staten Island. De 38-jarige werd bruusk wakker om vier uur ’s nachts door het huisalarm dat afging. Heldhaftig stormde hij naar beneden, net op tijd om de boeven nog net te zien wegrijden met zijn Rolls-Royce Dawn.

Waar de boefjes echter geen rekening mee hadden gehouden, is dat de Dawn was voorzien van een ingebouwde Deus Exesque ‘Kill Switch’. Nadat de eigenaar even zeker had gesteld dat zijn familie oké was, activeerde hij deze kill switch vanuit het comfort van zijn eigen woning. De boeven konden in het vroege ochtendgloren daarna niks meer met de Dawn.