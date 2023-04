Nieuwe Mercedes E-Klasse trapt premium-oorlog af

De volledig nieuwe Mercedes E-Klasse is bijna hier en dat betekent dat het menens is voor de premium Duitsers.

2023 gaat een spannend jaar worden voor Duitse premium-sedans in het middensegment. Zowel Audi als BMW als Mercedes heeft bijna de opvolger voor de huidige A6, 5 Serie en E-Klasse klaar. BMW en Audi staan op het punt radicale dingen te doen met de 5 Serie en A6. De hagelnieuwe BMW 5 Serie (G60) komt ook direct als elektrische i5 en Audi gaat de huidige A6 (C8) faceliften en met een gloednieuw elektrisch model genaamd A6 e-tron komen. En Mercedes? Die kiest voor de vertrouwde weg met de aankomende E-Klasse (W214). Die bijt ook het spits af, want de onthulling is aanstaande.

Geen revolutie

Voor de nieuwe Mercedes E-Klasse wordt namelijk niks aan volledig elektrische versies gepland. Daarvoor heeft Mercedes immers vorig jaar al de EQE geïntroduceerd. De W214 wordt de regelrechte vervanger voor de huidige W213. Je moet er voor nu niet veel meer van verwachten dan het huidige model, maar dan op elk vlak opgewaardeerd. Een vernieuwd design en een nieuw interieur bijvoorbeeld, laatstgenoemde werd ook al onthuld.

Wel slingert Mercedes de afbeelding bovenaan dit artikel de wereld in. Die bewijst alles wat het merk zou moeten bewijzen: een herkenbaar silhouet met nieuwe lampen. We verwachten niet dat de nieuwe Mercedes E-Klasse een gigantische verrassing wordt, helemaal niet als je de designtaal van de C- en S-Klasse in je achterhoofd houdt.

Onthulling

De volledige auto gaat te zien zijn op 25 april aanstaande. Dan wordt duidelijk hoe Mercedes met de E-Klasse en EQE de strijd aangaat tegen BMW en Audi en hun tweeslagen van benzine- en elektromodellen. Een rasechte ouderwetse premium-oorlog tussen de Duitse Drie, en dat met sedans! Het kan dus nog.