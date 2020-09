Rolls-Royce: knopjes in auto's zijn veel beter dan touchscreen - Autoblog.nl

Als je er genoeg tijd en moeite in steekt, dan zijn knopjes beter dan touchscreens, zo stelt Rolls-Royce.

Er zijn maar weinig dingen in de autowereld die zo erg voor verdeeldheid kunnen zorgen, als knopjes en touchscreens. Of je bent helemaal verliefd op touchscreens en het scherm kan maar niet groot genoeg zijn, of je blijft het liefst bij het oude vertrouwde van knopjes. Deze schrijver zit zelf in het pro-knopjes-kamp. Niet vanwege enige vorm van technofobie, maar puur vanwege het gemak. Knopjes kan je blind bedienen. Een scherm? Dat is gewoon een glasplaat waarbij ieder knopje hetzelfde aanvoelt.

Tegelijkertijd zien touchscreens er – zeker in de eerste jaren – hartstikke modern uit. Neem het interieur van een Tesla Model 3. Deze autofabrikant zit duidelijk in het pro-touchscreen-kamp en heeft knopjes zoveel mogelijk verbannen. Tot ergernis van Duitse rechters, overigens. Door dit gebruik van grote schermen, oogt het hele ontwerp wel een stuk moderner dan concurrenten.

Een autofabrikant voor wie het interieur ontzettend belangrijk is, is Rolls-Royce. Honderden manuren worden daar besteed om er zeker van te zijn dat alle houten inlegjes, stukjes metaal en stiksels perfect op elkaar zijn afgestemd. Maar touchscreens in een Roller? Die zijn nog grotendeels afwezig.

Niet omdat ze het niet kunnen, of omdat ze geld willen besparen, maar puur vanwege de ervaring, zegt hoofdontwerper bij de Coachbuild-afdeling Alex Innes tegen Autocar. De ervaring van een ‘prachtig gewogen analoge schakelaar’ is nog steeds beter dan die van een touchscreen, stelt hij. Rolls-Royce staat daarom niet altijd vooraan op het gebied van technologie. Technologie moet de ervaring van een Rolls-Royce bevorderen, het moet er niet zomaar inzitten.

Met andere woorden, als je er een beetje je best voor doet, voelen schakelaars volgens Rolls-Royce nog steeds beter aan dan touchscreens. Die grote tabletschermen in je auto zijn dus niet alleen onveilig en onpraktisch, maar ook nog eens een beetje plebs. En plebs, daar doet Rolls-Royce duidelijk niet aan.