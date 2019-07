Daimler en Bosch ontwikkelen eerste autonome parkeersysteem

Nooit meer zelf een parkeerplaats hoeven zoeken, dat klinkt niet verkeerd.

Het kan soms nog behoorlijk irritant zijn om een fatsoenlijke plek te vinden in een parkeergarage. Daimler en Bosch zetten een flinke stap om hier verandering in te brengen. De twee bedrijven hebben de laatste jaren samengewerkt in Duitsland, onder de ogen van een aantal toezichthoudende instanties, om een systeem te ontwikkelen waarbij mensen niet meer nodig zijn wanneer een auto ingeparkeerd dient te worden.

Het geautomatiseerde valetsysteem werkt met autonome technologieën van SAE Level 4, het op één na hoogste niveau. Het systeem werkt als volgt: de bestuurder rijdt de parkeergarage binnen, zet de auto stil, stapt uit en opent zijn telefoon. Hier wordt vervolgens een app gestart, die het mogelijk maakt met één druk op de knop de auto op zijn plaats te krijgen. De auto krijgt dan een plek toegewezen en vindt deze op eigen houtje. Wanneer de eigenaar weer wil vertrekken, kan de auto met eenzelfde handeling terug worden geroepen.

Voor beide bedrijven was het uiteraard noodzakelijk ervoor te zorgen dat het systeem in de praktijk vlekkeloos gebruikt kan worden. Hierom hebben Daimler en Bosch o.a. samengewerkt met het ministerie van transport en de Duitse technische inspectie. Immers, er is geen specifiek protocol voor een iniatief waarbij auto’s zichzelf, zonder inzittenden, inparkeren. Deze week hebben bovengenoemde instanties bepaald dat het systeem van Daimler en Bosch veilig genoeg is, dus mogen zij het systeem nu verder testen in de parkeergarage van het Mercedes-Benz Museum in Stuttgart. Hiermee schijnt het het eerste goedgekeurde autonome valetsysteem te zijn.