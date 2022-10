Rolls-Royce Spectre is nieuw en helemaal officieel!

De Rolls-Royce Spectre is de nieuwe superstille coupé van het Britse merk.

Het moment zat er aan te komen. de nieuwe Rolls-Royce Spectre is hier! Het is de eerste elektrische auto van het Britse edelmerk, alhoewel zo’n 120 jaar Charles Rolls al aan het spelen was met het idee van een elektrische auto. Rolls-Royce is als merk dermate oud dat ze de periode hebben meegemaakt dat de auto met verbrandingsmotor nog niet definitief de toekomst was.

Uiteraard hebben we een hoop afbeeldingen voor je, maar deze geven niet duidelijk aan hoe groot de auto werkelijk is. De wielbasis bedraagt namelijk een extreem genereuze 3,21 meter! Ook het gewicht is extreem: 2.975 kg. Jazeker, bijna 3 ton zwaar. Dat komt grotendeels door het accupakket, dat 700 kg weegt.

Daarnaast is de auto van zichzelf al geen lichtgewicht. Maar ja, een lichte Rolls-Royce hebben we eigenlijk nog nooit meegemaakt. Wat we ook niet hebben meegemaakt, is zo’n lage en brede Rolls-Royce. Dat zie je duidelijk aan de grille, die een stuk platter c.q. breder is dan bij andere modellen.

520 km actieradius

De Rolls-Royce Spectre heeft een groot accupakket nodig voor een beetje acceptabele range. Volgens de WLTP is het mogelijk om op een volle accu zo’n 520 km te halen. Dat is op zich wel erg karig anno 2022, voor een merk dat vroeger ‘The Standard of the World’ was. Met een leeggewicht van 3 ton verwacht je een accu waarmee je met gemak in een ruk naar Zwitserland kan rijden, maar dat lukt niet.

Het is niet dat er een extreem krachtige motor aanwezig is, overigens. In total heb je 577 pk tot je beschikking. Het koppel bedraagt 900 Nm. Voor 3 ton niet erg veel. De prestatiecijfers vermeldt Rolls-Royce (nog) niet. Wellicht omdat het niet heel indrukwekkend is, wellicht omdat het stiekem niet relevant is.

Deze auto is gemaakt als ultieme cruiser, aldus zijn makers. Rolls-Royce heeft in het zuiden van Frankrijk de afstemming van het onderstel gedaan. Deze auto is dus bijna specifiek gebouwd om relaxed te flaneren langs de Côte d’Azur.

Eerste levering Rolls-Royce Spectre

Uiteraard kan dat in alle luxe. Als het gaat om leer, hout en lampjes zijn de mogelijkheden eindeloos. Over lampjes gesproken, je kunt ook hier kiezen voor zo’n sterrenhemel als hemel bekleding.

Ander dingetje qua lampen: de hele voorzijde wordt gedomineerd door LED’s. De platte LED-koplampen bijvoorbeeld, maar ook de grille die voorzien is van 22 individuele LED’s.

De Rolls-Royce Spectre heeft een luchtweerstandscoëfficient van 0,25, dus niet de luchtweerstand van een vrachtwagen (alleen het gewicht dus). Interesse? Dan moet je even geduld hebben. De Wraith wordt nog tot het begin van 2023 gebouwd.

De eerste exemplaren van de Rolls-Royce Spectre worden in Q4 van 2023 afgeleverd. Er zijn nog geen prijzen bekend, behalve dat ‘ie tussen de Cullinan en Phantom gepositioneerd is.

