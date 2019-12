Honda: hybride betere optie dan EV

Maar elektrisch rijden was toch de toekomst?

De verkopen van de elektrische auto zitten in de lift, maar in absolute aantallen is het nog en relatief kleine groep auto’s. Natuurlijk, de Tesla Model 3 is de best verkochte auto van het afgelopen jaar, maar de andere EV’s doen het op het moment maar ‘zo-zo’.

Uiteraard groeit het aanbod volgend jaar enorm en wordt de infrastructuur telkens beter. Een van de auto’s waar we erg naar uitkijken volgend jaar is de Honda e, de kleine elektrische stadsrakker van Honda. Je zou kunnen denken dat de Honda e het startschot is voor vele nieuwe elektrische Honda’s, maar het ligt iets genuanceerder dan dat.

Honda CEO Takahiro Hachigo vertelt in een interview met Autonews Europe dat juist de hybride een veel grotere rol zal spelen. Om aan de constant strengere eisen te voldoen, ziet Meneer Hachigo meer potentieel voor hybride. Volledig elektrische auto’s zijn volgens de Honda-baas helemaal niet zo ideaal en op een paar Early Adopters na, zijn er maar weinig mensen die echt daadwerkelijk een elektrische auto willen hebben.

Daarbij kijkt Takahiro Hachigo natuurlijk niet alleen naar de Nederlandse markt, maar wereldwijd. Hij voorziet nog behoorlijke uitdagingen op het gebied van laadinfrastructuur en de hardware van de EV’s. De uitspraken van Hachigo zijn opmerkelijk. De meeste fabrikanten zetten natuurlijk vol in op elektrische auto’s.

Een groot verschil is dat Honda een wereldmerk is dat Azië en de Verenigde Staten enorm groot is en de merken die inzetten op BEV (elektrische auto’s met een accu) voornamelijk inzetten op verkoop in Europa en in dichtbevolkte steden. Daar voldoet de Honda e voorlopig uitstekend, lijkt de gedachtegang te zijn.

Van boven naar onder:

Honda NSX (JP-Spec) ’19

Honda e ’20

Honda eJazz Hybrid ’19

Honda Shuttle Hybrid ’19

Honda Freed Hybrid ’19