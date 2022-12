Puinhoop in Rotterdam na 300 pk T Roc R aanrijding

De Volkswagen T Roc R raakte betrokken bij een aanrijding in Rotterdam.

Een hoop rondvliegende stukjes auto op de Mathenesserweg in Rotterdam gisteravond. Door een nog onbekende knalden twee auto’s op elkaar. Het gaat hier om een Volkswagen Polo en een 300 pk sterke T Roc R. Laatstgenoemde beschikte over een Duits kenteken. Onduidelijk is of we hier te maken hebben met een Duitse toerist, of over een huurauto.

In Rotterdam zijn wel vaker huurauto’s met Duits kenteken te bespeuren. Voor het autoverhuurbedrijf is het een stuk goedkoper om via een dergelijke constructie auto’s aan te bieden. Er is geen sprake van BPM, waardoor snelle auto’s een stuk voordeliger zijn in aanschaf in vergelijking met Nederland. Maar nogmaals, het is niet bekend of het hier ook om een huurauto gaat. Een gevalletje speculatie.

T Roc R officieel niet in Nederland verkrijgbaar

De T Roc R in kwestie is er eentje van na de facelift. Volkswagen Nederland levert de T Roc hier enkel met de 1.0 met 110 pk of de 1.5 met 150 pk. De T Roc R is uitgerust met de aandrijflijn van zijn hatchback broer, de Volkswagen Golf. Dat betekent een 2.0 TFSI met 300 pk, gekoppeld aan een DSG en vierwielaandrijving.

De aanrijding heeft een behoorlijke ravage aangericht. Bij het ongeluk tussen de twee auto’s waren ook twee geparkeerde voertuigen de sigaar. Een Nissan Qashqai raakte flink beschadigd aan de voorzijde. Ook een geparkeerde Toyota Yaris incasseerde klappen. Bij de frontaal geraakte Polo gingen de zijairbags af.

Een ambulance moest ter plaatse komen en heeft een persoon nagekeken. Een berger had het er vervolgens druk mee gisteravond. De vier betrokken auto’s moesten afgesleept worden op de Mathenesserweg. De politie had de weg tijdelijk afgesloten zodat hulpdiensten veilig hun werk konden doen.

Fotocredit: Colin de Bles / Media-TV