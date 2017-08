Vettel: Hamilton was in de F3 al ontiegelijk goed

Het lovefest tussen Vettel en Hamilton leek even voorbij na de touché in Azebeidzjan, maar Sebbie probeert het vlammetje weer aan te wakkeren.

Vettel sprak namelijk met zijn voormalig teamgenoot Mark Webber over Hamilton bij Channel 4, het Britse TV-station dat de helft van de F1-races mag uitzenden. De racewereld wordt dezer dagen wat groter, maar het is nog altijd een relatief klein wereldje, waar de hoofdrolspelers elkaar doorgaans al op jonge leeftijd leren kennen. Webber vroeg Vettel dan ook wanneer hij voor het eerst dacht dat Hamilton ‘een grote’ zou worden. De Duitser antwoordt dat dit al in 1999 was:

“I remember him in 1999, he finished third in the European Championship in karting. And the team I was racing with was saying ‘this guy, he will go all the way’.”

Toch zou het nog even duren voordat de twee elkaar direct zouden bevechten op het circuit. In 2005 reden de twee kampioenskandidaten in de Formule 3 Euroseries. Hamilton werd dat jaar afgetekend kampioen voor het in die dagen onverslaanbare ASM-team en versloeg onder andere teamgenoot Adrian Sutil en Lucas di Grassi. En Vettel, want die werd vijfde in de eindrangschikking voor het team van Mücke. Seb stond een paar keer op het podium, maar won geen enkele race. Ter verdediging van de Germaan: voor hem was het zijn eerste jaar in de F3, terwijl Lewis bezig was met zijn tweede F3-jaar. Vettel zegt dat Hamilton dat jaar schier onverslaanbaar was:

“That was when you saw no matter what — yes, [you can say] great year, second year so more experience, great car, whatever, but whatever the conditions, he was always there and delivering. In the end when someone is always there, always delivering, you might get lucky for a day, or whatever, but not for a year.”

Dat voorspelt niet veel goeds voor de Duitser voor dit jaar, zou je zeggen. Maar SV5, niet te verwarren met SV2, heeft daar ook aan gedacht getuige zijn afsluitende statement (via ESPN):

“He’s always there. But he’s not unbeatable.”



Image-Credit: @sebvettelnews via Twitter