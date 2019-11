Hamilton haalt Verstappen het bloed onder de nagels

De strijd om de titel van 2020 is begonnen.

Na vanavond mag Lewis Hamilton de titel van 2019 officieel mee naar huis mag nemen. Een mooi moment voor de Brit, voor wie de teller dan op ‘zes’ zal staan. Daarmee neemt LH44 afstand van Juan Manuel Fangio en hoeft hij alleen de Rekordmeister nog voor zich te dulden in de all time pikorde van de Formule 1. Dat laatste is meteen een mooie reden voor Lil’ Lewis om gemotiveerd te blijven voor 2020. Mocht het volgend jaar weer lukken de titel de pakken, wordt hij samen met Shuey de mede-Rekordmeister.

Maar, als de vorm van de tweede seizoenshelft een indicatie is voor hoe de zaken er volgend jaar voorstaan, zal HAM er dan wel weer eens een keer voor moeten werken. Als we alles beoordelen zoals we het zien en onszelf niet verliezen in gezellige complottheorieën, zijn Ferrari én Red Bull Racing gedurende het seizoen dichterbij gekomen aan team zilver. Mochten de krachtsverhoudingen zo blijven, zal Hamilton volgend jaar een zware dobber krijgen aan mannen als Leclerc, Vettel en misschien toch vooral ook Verstappen.

Dat laatste realiseert Hamilton zich al een tijdje. Verstappen heeft, ondanks dat het de tweede seizoenshelft allemaal wat minder loopt dan vlak voor de zomer, laten zien dat hij in seizoen vijf schrikbarend veel snelheid heeft. Vraag dat maar aan Ricciardo, maar zeker ook aan Gasly en Albon. Hamilton weet het al: hij is nu nog de koning van de F1, maar Verstappen komt eraan, met in diens kielzog Leclerc. Dus wordt het voor Hamilton nu ook de hoogste tijd voor mindgames.

Na de clash tussen HAM en VER in de Grand Prix van Mexico was de Brit er als de kippen bij om te claimen dat de start voor hem moeilijk was, omdat Vettel maar ook Verstappen hem ‘bijna van de baan rosten’. In werkelijkheid was zeker de touché met Verstappen minstens net zo goed toe te schrijven aan Hamilton dan aan Verstappen. Doch de geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars en die heette in Mexico Stad Hamilton. Ook in de persconferentie na de race deelde HAM, samen met VET trouwens, nog een tikje uit aan Verstappen door te stellen dat hij ‘problemen aantrekt’. Tevens zou Hamilton Verstappen altijd een beetje meer ruimte geven dan andere coureurs die met meer respect racen.

Max Verstappen en Jos Verstappen waren duidelijk niet echt te spreken over het een-tweetje tussen Hamilton en Vettel, zo bleek vrijdag in een uitzending van Ziggy. Dat het hele gebeuren ook nog een beetje in Max’ hoofd zat, bleek in de kwalificatie van gisteren. Toen Hamilton en Verstappen aan het einde van Q2 nog een run deden om het gevoel vast te krijgen voor Q3 zat Hamilton Verstappen in de weg. De Nederlander klaagde hier meteen over op de radio en na de race ook bij het journaille met de woorden ‘als jij mij verziekt verziek ik jou’. Het zou volgens hem een ongeschreven regel zijn dat je een coureur niet inhaalt als die nog even voor een snel rondje gaat in de kwali. De wedstrijdleiding onderzocht trouwens het voorval maar achtte ingrijpen niet noodzakelijk.

Inmiddels heeft de kritiek van Verstappen ook Hamilton bereikt en heeft de Brit laconiek gereageerd. Met zijn beste trollface op wuift LH44 de opmerking van Verstappen weg door te zeggen dat de regel waar Verstappen het over heeft helemaal niet bestaat. Verder zegt hij dat het juist Verstappen was die ‘in een keer met hem begon te racen’ in plaats van vice versa. Maar de clincher is de laatste opmerking van de Brit. Hij vond het hele voorval naar eigen zeggen ‘wel grappig’. Oeffffffffff. Ouch. Die doet zeer. Ik word bijna zelf boos van dit level passieve agressie. Laten we hopen dat Lewis volgend jaar écht een goede reden heeft om deze trucendoos open te trekken.