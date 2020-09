Roush Ford Ranger is de minst brave viercilinder met 270 pk

De Roush Ford Ranger is een doekje voor het bloeden.

De markt voor compacte pickups is niet bijzonder groot, maar omdat er zo weinig deelnemers zijn de de verkoop bijna wereldwijs is, is het voor sommige fabrikanten toch een heel lucreatief segment. De Ranger pick-up van Ford is daar meteen het beste voorbeeld van, want de bedrijfsauto (wat het technisch gezien is) verkoopt uitstekend.

Leukste versie

De leukste versie is natuurlijk de Ford Ranger Raptor, maar er is nu nog een semi-OEM optie: de Roush Ford Ranger. Roush is een van de betere Ford tuners die je een beetje kan zien als de Mountune van de VS. In de VS wordt de Ranger Raptor niet geleverd, dus is deze Roush Ford Ranger The Next Best Thing.

Fox-onderstel

Maar zoals de Amerikanen jaloers zijn op de de Europeanen (in dit specifieke geval), moeten wij dat ook zijn? De Roush Ford Ranger is voorzien van een Fox-onderstel met andere veren en dempers, waardoor de rijhoogte wat groter is geworden. Zo is er meer plaats voor de 18″ grote velgen met 32″ grote Grabber A/TX-banden.

EcoBoost

Aan de motor is helaas niet veel gedaan. Onder de kap van de Roush Ford Ranger vinden we een 2.3 liter EcoBoost viercilinder turbomotor. In dit specifieke geval is deze goed voor 270 pk, toch 60 pk meer dan de Ranger Raptor die wij in Europa krijgen. Om te zorgen dat de auto wat lekkerder klinkt, is er een sportuitlaat gemonteerd.

R O U S H

Verdere wijzigingen zijn de grille met heel groot R O U S H erin, plus een paar priemende LED-lampjes. Stijlvol. Uiteraard ontbreken de verplichte Roush-stickers niet. De prijs voor dit alles valt best mee: Omgerekend 11.000 euro voor de complete kit, gemonteerd en wel. Omdat Roush en Ford lekker samenwerken, krijg je gewoon garantie van 3 jaar of 36.000 mijlen. Dan moet je wel je eigen Roush Ford Ranger meenemen.