SEAT Tarraco als ‘sportieve’ reguliere FR geprijsd

De SEAT Tarraco FR is voor papa’s van grote gezinnen met haast, al moet die haast wel een beetje relatief zijn.

Tijden veranderen. Als je groot fan bent van SEAT en je moest meer dan vijf mensen in een auto kwijt, dan was je op de Alhambra aangewezen. Een saai ‘busje’, maar saai betekent niet slecht. Sterker nog: de Alhambra was heel goed in dat ene waarvoor hij gebouwd was: ruimte.

Het nieuwe normaal

Tegenwoordig moeten we het echter zonder Alhambra doen. Reden daarvoor is simpel: de consument wijkt uit naar de SUV en crossover. Dus in de huidige tijd als de wensen wederom zijn ‘ruimte voor zeven’, dan kun je terecht bij de Tarraco. De grootste SEAT van het moment is de Spaanse broer van de Volkswagen Tiguan Allspace en Skoda Kodiaq. Want het is allemaal zo mooi uitwisselbaar, daar bij VAG.

De oude manier

Je zou zeggen dat de wensen ‘sportiviteit’ en ‘plek voor zeven’ lijnrecht tegenover elkaar staan. Toch combineert SEAT ze. De sterkste Tarraco is de FR-e, een plug-in hybride met 245 pk. Het is de welbekende sportieve PHEV-setup van VAG, dus de vorige 1.4 TSI met een 116 pk sterke elektromotor. Dit recept zien we bijvoorbeeld ook terug in de nieuwe Golf GTE, Skoda Octavia RS iV en Cupra Formentor. Wederom, het is allemaal uitwisselbaar.

Geen verrassingen

SEAT heeft een oplossing voor als je wél zeven zitplaatsen wil en wél een rappe jongen wil hebben, maar geen hybride onzin aan boord wil hebben. Dat is de SEAT Tarraco FR, min e. Of wacht, zo heet de hybride… u snapt het, de kleine ‘e’ mag overboord. FR was altijd de rappe versie van de Ibiza en Léon voor wie allergisch was voor de superhete Cupra’s. Datzelfde geldt min of meer voor de SEAT Tarraco FR, ware het niet dat de Tarraco geen Cupra-versie heeft en bovendien wordt er geen gebruik gemaakt van denderende nieuwe motoren.

Vlot uiterlijk

Laten we beginnen met waarvoor je een SEAT Tarraco FR koopt, namelijk zijn sportieve(re) uiterlijk. Daar hebben we al kennis mee kunnen maken in het bovenstaande gelinkte artikel, maar voor vandaag heeft SEAT hem in het rood (Merlotrood) gelakt. Even kort: Iets anders getekende bumpers met meer elementen meegespoten in de carrosseriekleur. Ook de velgen zijn uniek voor de FR. Je kunt kiezen uit 19′ lichtmetaal of de afgebeelde 20′ lichtmetalen velgen. Ook wordt er minder chroom gebruikt en meer zwart, want dat is sportiever. Of zo.

Het interieur heeft eveneens sportieve ambities, met een afgevlakt FR-stuur met FR-logo, sportkuipen met geïntegreerde hoofdsteunen en zelfs een ruimte om een zespunts harnas doorheen te geleiden. Verder is het patroon en het stofje op de stoelen uniek voor de FR en geven rode stiksels je het betere Auto Emoción-gevoel.

‘Sjoemelen’ met motoren

Is de SEAT Tarraco FR dan schone schijn, of is het daadwerkelijk een vlotte Tarraco? Ja en nee. Sowieso is de standaardmotor ‘gewoon’ die 1.5 TSI met 150 pk, daar is niks buitengewoon vlots aan. SEAT laat het lijken alsof er een gloednieuwe motorvariant van de Tarraco is. De Tarraco FR is namelijk gelijk opgenomen in de configurator en er is nu één motor uniek voor de FR, namelijk de 2.0 TSI met 190 pk en 4Drive vierwielaandrijving. Dat is de krachtigste van het moment en je kunt hem niet krijgen op de ‘niet-sportieve’ Xcellence- en Style-modellen. Maar je kón de 2.0 TSI wél krijgen op de Xcellence, dus dat is slim doen met verborgen informatie. Ook de FR-e is nergens te vinden, dus totdat die terugkeert(?) is de FR inderdaad de krachtigste. Met 190 pk. Edoch, ook de diesels ontbreken, dus wellicht dat het hele gamma een beetje omgegooid wordt en de configurator er binnenkort anders uitziet.

Prijzen

In het meest gunstige geval is de prijs van de SEAT Tarraco FR 41.150 euro. Slechts pak ‘m beet 4.000 euro duurder dan de Style, de goedkoopste Tarraco (37.450 euro), en precies 200 euro goedkoper dan de 41.350 euro kostende Tarraco Xcellence, die je moet hebben als die sportieve meuk je niks kan schelen. Let wel dat je in dit goedkoopste geval de 1.5 TSI hebt met een meerprijs van 3.500 euro voor een zeventraps DSG-automaat in plaats van een handbak. De grootste motor, de 2.0 TSI, is altijd gekoppeld aan die DSG en vierwielaandrijving, en kost daardoor 56.200 euro. Dat is een flinke schep erbovenop.

De SEAT Tarraco FR is vanaf nu te configureren en te bestellen.