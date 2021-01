Autojunk Foto van de Maand - December 2020 - Autoblog.nl

We zien deze maand dat je ook binnen Foto van de Maand-waardige foto’s kunt schieten.

Helaas waren er op Autojunk de afgelopen maand wat technische issues, maar dat betekent niet dat we het nu zonder Foto van de Maand moeten stellen. Er is weliswaar minder geüpload dan normaal, maar er zaten alsnog foto’s tussen die Foto van de Maand-waardig zijn.

Ook deze maand lichten we dus weer, zoals vanouds, de beste drie foto’s uit. Ons gastjurylid is deze keer Bas Fransen (@basfransencarphotography), een oude bekende van de Foto van de Maand-verkiezing. Hij maakte vorige maand een comeback met een mooie actiefoto van de nieuwe Defender en mag daarom nu zijn zegje doen over de volgende winnaar.

We trappen af met een bijzonder strakke plaat van Production Boss, ook wel bekend als @stephenotto. Het is dat er een Urban Automotive-bodykit op deze G 63 zit, maar anders had deze foto absoluut niet misstaan in een Mercedes-folder. Dat is vooral te danken aan de professionele belichting en nabewerking. De locatie had er onder andere omstandigheden heel saai uit kunnen zien, maar Stephen heeft het met zijn lichteffecten en bewerking toch interessant kunnen maken.

Bas was eveneens te spreken over deze plaat (en de auto): “Vette foto van een super dikke G-Wagon!” Hij voegt eraan toe: “De manier van fotograferen – lightpainten neem ik aan – en de bewerking zijn zeer geslaagd. Wat ik met dit soort foto’s altijd gaaf vind is het effect van de lichten op de omgeving.”

De tweede plaats is eveneens voor een AMG, maar wel een heel andere AMG. Geen blokkendoos, maar een lage sportauto met wulpse vormen. De man achter de camera was Bas Fransen (en ja, die hebben we voor deze keuze even buitenspel gezet).

De AMG-GT R is een van de weinige auto’s die af fabriek in matgroen wordt geleverd. Deze kleur (Green Hell Magno) is dus typerend voor deze auto. Bas heeft deze auto niet in de buurt van de Green Hell gefotografeerd, maar wel in een andere passende groene setting. Dankzij de schuine hoek en de lijnen op de weg is het bovendien een lekker dynamische foto geworden.

Een parkeergarage is doorgaans niet de meest inspirerende omgeving om foto’s te maken. Toch zijn er parkeergarages waar je wel degelijk hele mooie plaatjes kunt schieten. Dat bewees @thedudee met zijn fotoreeks van een Skyline GT-R. De locatie zorgt voor een bijna science fiction-achtige setting, die uitstekend past bij deze zilverkleurige Skyline. De velgen en de gele strepen vormen een mooi kleuraccent. De compositie is ook nog eens mooi uitgebalanceerd, met de lijnen van de TL-buizen en de parkeervakken.

Ook Bas kan had niets dan lof voor deze foto en de rest van de reeks: “Zalige set foto’s van een prachtige auto! De composities zijn erg sterk en creatief en de bewerking is in mijn ogen zeer geslaagd! De locatie past erg goed bij de auto. De velgen knallen er ook lekker uit.” Meer dan genoeg redenen dus om deze foto uit te roepen tot Foto van de Maand. Gefeliciteerd @thedudee!