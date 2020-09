Royal Enfield Interceptor: niet alleen voor in het weekend! - Autoblog.nl

We reden een week met deze 650cc Twin van Royal Enfield.

Een paar weken geleden doken we in de historie van het merk Royal Enfield. Maar ondertussen werd het ook tijd om eindelijk een keer de demo’s van de importeur uit te laten. De motorrijders onder de Autoblog lezers zullen wellicht in twee kampen te verdelen zijn. De Woonwerkrijders en de Weekendrijders. Normaal gesproken ben ik zelf voornamelijk een woonwerkrijder. Maar juist in 2020 heb ik door het thuiswerken weinig woonwerkkilometers gemaakt.

Noodgedwongen wat meer thuis dit jaar omdat je niet overal naartoe kon. Dan ga je nieuwe hobby’s zoeken of oude weer oppakken. Zo kon ik het niet laten om toch een oude liefde aan te schaffen in de vorm van een MV Agusta F4s 750 voor in de Autoblog Garage (waarvan binnenkort weer een update) en recentelijk een groter hoofdpijndossier in de vorm van een Smart Cabrio.

Maar terug naar de Royal Enfield. Bij uitstek een merk voor de Weekendrijder zou je zeggen. Voor dat moment wanneer je echt even geen haast hebt en zelf kan kiezen welke route je neemt. Nou ging dat zeker op voor de Royal Enfield Classic en Bullet 500. Motorfietsen waarmee je zeker een wereldreis kunt maken, maar dan liefst zonder enige haast..

In 2019 bracht Royal Enfield echter een nieuwe lijn op de markt, gebaseerd op een 650cc twin blok met een nieuw frame dat door de gekende specialisten van Harris in de UK was ontwikkeld. Hiermee zet Royal Enfield ineens een serieus A2-rijbewijs alternatief neer voor de grote Japanse merken. Modellen die visueel natuurlijk nog steeds vooral teruggrijpen naar het verleden door hun retro-styling.

Royal Enfield 650 in twee smaken

De modellenlijn gebaseerd op die 650 Twin bestaat op dit moment uit twee modellen. Een ‘café-racer’, de Continental GT en daarnaast de Interceptor. Die laatste is de versie die wij een weekje te logeren hadden. Je zou zeggen, in wit/rode uitmonstering. Maar bij Royal Enfield heet dat ‘Baker Express’. De Continental GT begint bij € 8.200,- en de Interceptor bij € 7.899,-. Een interessante prijsstelling zeker als je het vergelijkt met andere ‘retro-motorfietsen’ zoals we hier aan het einde nog even doen.

“Moest je niet nog iets wegbrengen?”. Ik werd wat vragend aangekeken toen ik op een zaterdagmiddag thuis deze vraag stelde. “Ja, alleen dat pakketje, maar dat is aan het einde van de straat he..”. Kijk, dat wilde ik horen!

Vijf minuten later zat het pakketje achterop de motor en was ik onderweg. Na het droppen van het pakketje was het tijd voor de Long Way Home. Zo stond ik 45 minuten later op de pier bij Scheveningen… En dan excelleert de Royal Enfield. Lekker zonder haast door het verkeer heen met een gangetje van 50-80 km/u. Ik zit met mijn 1 meter 75 heel erg prima op de Interceptor. Maar er is duidelijk ruimte voor langere rijders.

Als je de ervaring ergens mee wilt vergelijken dan rijdt de Interceptor als een ‘lichtere’ Moto Guzzi V7. Dus zonder het ‘kantel-gevoel’ van cardan en de dwarsgeplaatste v-twin van de Italiaan. Maar met minstens zoveel karakter. En daarmee bedoel ik dat hoe netter je rijdt remt en schakelt, hoe soepeler je lijnen zijn op de weg, des te meer voelt de Royal Enfield zich in zijn element.

Terwijl ik wat foto’s aan het schieten ben van de Interceptor op Scheveningen word ik aangesproken door een voetganger. Of hij ook een foto mag maken. Wat volgde was een verhaal over dat hij samen met zijn broer een klassieke Royal Enfield uit India naar Nederland had gehaald en gerestaureerd. Je ontmoet de leukste mensen op een Royal Enfield, want tijdens de testweek heb ik nog een paar keer uit moeten leggen dat dit inderdaad een NIEUWE motor was en niet eentje van 50 jaar oud.

Wat kan je er mee?

Als je er over na gaat denken dan kan je bijna alles met een motor zoals de Interceptor. Ja, je kunt er gewoon prima over de snelweg mee op vakantie. Dus je kunt er ook elke dag mee naar je werk. Is dat op een nieuwe BMW GS met cruisecontrol comfortabeler? Natuurlijk, maar de motor gewoon gebruiken om even helemaal te resetten na een werkdag. Daar is de Royal Enfield erg goed in.

Wij hebben niet gereden met een passagier dus over het comfort daarvan kunnen we geen uitspraken doen. Het zitcomfort zal door iedereen anders beleefd worden. Wij vonden het zadel wat dun, maar daarvoor is een ‘comfortzadel’ te monteren als optie. De versnellingsbak schakelt trefzeker maar niet al te zwaar. De koppelingshendel vraagt wel een ferme grip. Maar het kan ook zijn dat ik te veel met een quickshifter gereden heb de laatste maanden.

Ja, het is een motorfiets die geschikt is voor het A2 rijbewijs dus een enorm powerhouse is het daarmee direct NIET. Maar je hoeft echt niet bang te zijn wanneer je tussen de stilstaande auto’s bij het stoplicht door naar voren rijdt. Zodra het licht op groen gaat ben je echt vlot genoeg weg.

Omdat het qua snelheid nooit heel erg wild wordt zal je ook zelden de remmen zo moeten aanspreken dat het standaard ABS aangesproken moet worden. Na een week rijden moest ik dan ook echt bedenken wat ik van de remmen vond. Niet te bijterig of opvallend sterk maar ook geen moment dat je er defensiever ging rijden omdat ze te kort zouden schieten wanneer het nodig was. Tijdens de paar filesituaties op de snelweg (van 100 km/u naar 0) gaven zowel voor als achter de remmen voldoende vertraging.

Overtuigend, zo zou ik onze testweek met de Royal Enfield Interceptor wel durven noemen. Tanken tijdens de test was ook vrij pijnloos. 1 op 21 was de score. Dat gaat je met een GS niet lukken. Dus ook wat verbruik betreft is het geen gekke optie om de Interceptor ook doordeweeks in te zetten. En dan in het weekend poetsen..

The Basics: Royal Enfield Interceptor

Motorblok: 648cc parallel Twin, 4-takt luchtgekoeld

Vermogen: 47pk

Tankinhoud: 13,7 liter

gewicht: 202 kg (rijklaar)

Lengte: 2.122 mm

Hoogte: 804 mm

Nieuwprijs: vanaf € 7.899,-

Garantie: 3 jaar

Leverbare kleuren: rood-wit, zwart-rood, zwart, chroom, oranje, gunmetal

Alternatieven voor een Royal Enfield Twin?

Een retro-style motorfiets voor circa € 8.000. Het mag duidelijk zijn dat wij fan zijn. Maar zijn er nog alternatieven met evenveel karakter voor een vergelijkbare prijs? We doen even een kort rondje langs de velden.

Bij Harley Davidson begint de range bij de Street Rod 750. Voor een kleine € 9.000 Maar die heeft toch niet echt de visuele impact van de Interceptor. Ga je naar een Sportster dan moet je toch al een ruime € 12.000 mee brengen en dat is voordat je begint met customizen.

Bij Ducati kunnen we natuurlijk twee kanten op. De Monster heeft eigenlijk een te moderne look om hem te vergelijken met de Royal Enfield Interceptor en de 797 instapversie begint sowieso boven de € 10.000. De Scrambler Sixty daarentegen met duidelijke vintage inspiratie begint rond de € 9.200. Dan moet je wel met een boog om de uitgebreide accessoire catalogus heenlopen van Ducati. Want dat kan in de papieren gaan lopen. De Scrambler is overigens niet heel erg geschikt voor rijders die langer zijn dan 1 meter 80.

Laten we niet vergeten om bij Triumph te kijken. Maar de Street Twin (zie onder) die je dan onder de loep neemt start vanaf € 10.700. Dat is wel duidelijk een ander bedrag.

Een Moto Guzzi V7III is ook niet voor minder dan € 11.000 mee te nemen. En € 3.000 is toch wel een fors verschil. Net onder de 10 blijft de Kawasaki W800. Maar dan heb je het dus over € 2.000 meer dan een Interceptor.

Doen of niet doen?

Of de keuze uiteindelijk op deze Royal Enfield Interceptor valt? Kijk, laten we duidelijk zijn. Als je in deze categorie motorfietsen aan het shoppen slaat dan zit je wel op het ‘vorm boven functie’ spoor. De vraag is dan ook vooral of je hebberig wordt van de looks. Voor ons is de Interceptor de winnaar qua looks boven de Continental GT, maar dat kan voor iedereen anders zijn. Wat voor iedereen geldt. Een keertje proefrijden bij een van de Royal Enfield dealers, is een garantie voor in ieder geval een glimlach op je gezicht.