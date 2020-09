NSX Zanardi is duurder dan menig Ferrari - Autoblog.nl

De NSX Zanardi Edition is voor serieus geld verkocht. Je kan er ook een Ferrari (of 2, 3) van kan kopen.

Jazeker, er is weer eens een Japanse sportwagen verkocht voor enorm veel geld. In dit geval gaat het om een Acura NSX, dat natuurlijk niets meer is dan een Honda NSX, maar dan de US-versie. De auto in kwestie is overigens geen gewone NSX, maar een Acura NSX Alex Zanardi Edition.

Japanse sportauto’s

Laatst was ondergetekende aan het kijken naar een videootje van Doug de Muro. De onafhanlijke youtube-reviewer die helaas de laatste tijd obscure sportieve auto’s heeft ingeruild voor enkel nieuwe de quirks and features van nieuwe SUV’s en crossovers. Jammer. In dit geval ging het om een Toyota Supra die naar zijn mening te duur was en de redenen waarom Japanse auto’s nooit ‘collectible’ of enorm in waarde gaan toenemen.

En daar ging het even mis. Als groot JDM-liefhbebber denk ik dat de piek nog (lang) niet bereikt is als het gaat om bijzondere Japanse auto’s. Tot voor kort vonden we er weinig van, witte raven als de Toyota 2000GT of Lexus LF-A daargelaten. Toevallig hadden we het er laatst met Autobloglezer @aapjes nog over: Japanse sportwagens gaan serieus prijzig worden.

Kazunori Yamauchi en Gary Scott Thompson

Daar zijn waarschijnlijk twee redenen voor: Kazunori Yamauchi en Gary Scott Thompson, de geestelijk vaders achter respectievelijk Gran Turismo (simulator) en The Fast and The Furious (documentaire). Ja, er zijn betere racegames en films gemaakt, maar die hadden niet zo’n grote impact.

Die 15-jarigen die er destijds mee opgroeiden, zijn nu 35 jaar. Sommigen van hen hebben nu wel de pecunia om de JDM-sportwagens te bemachtigen. Het nadeel: er zijn niet veel originele exemplaren meer, dus het financieel welgestelde topje van die 35 jarigen vecht het onderling uit.

Acura NSX Zanardi Edition

In dit geval heeft iemand 233.973 euro (omgerekend) uitgegeven voor een Acura NSX Alex Zanardi Edition. De auto werd verkocht via het altijd vermakelijke Bring-a-Trailer. De auto was een smetteloos exemplaar met slechts minder dan 20.000 op de teller.

Zanardi was destijds CART-coureur voor het Chip Ganassi Racing team. Om de successen van de Italiaan te vieren, kwam er een speciale editie van de Acura NSX. In de VS werd de NSX alsmaar zwaarder en luxer, maar in feite is de NSX Zanardi Edition een véél sportievere variant.

Het is in feite een Japanse NSX Type S, maar dan met het stuur aan de goede kant. Dus met de dikke Recaro sportkuipen, lichtere spoiler, dunner glas en gesmede BBS-velgen. De Zanardi Editions zijn hardtops (geen T-top mogelijk) en voorzien van handbak (dus de dikke 3.2 motor en een zesbak). Alle Zanardi Editions zijn rood met antraciet velgen, net als de raceauto’s van Chip Ganassi Racing uit die tijd.

Geen NSX Zanardi voor Europa

Er zijn er slechts 51 van gebouwd, waarvan er 49 in omloop kwamen. Eentje is een persdemo en staat nu bij het hoofdkantoor (naast een Integra Type-R!) en de andere is van Alex Zanardi zelf, die op dit moment aan het aan het bijkomen is van een ernstig ongeluk. Gelukkig is zijn situatie aan het verbeteren.

In Europa hebben we nooit een NSX Zanardi of NSX Type S gehad, maar hier zijn NSX’en in het algmeen nog zeldzamer. Dus een mooie 3.2 Coupé met handbak is ook hier nauwelijks te betalen.