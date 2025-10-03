Roze pasje verlengen kan binnenkort digitaal

Je rijbewijs verlengen kan binnenkort vanuit je luie stoel, gewoon digitaal.

Gedoe, afspraak maken bij de gemeente, pasfoto’s laten maken, er naar toe, betalen, weer naar huis en een week later weer naar het loket om je rijbewijs op te halen. Dat is binnenkort eindelijk, voor wie wil, verleden tijd!

In al hun wijsheid heeft het ons parlement in Den Haag namelijk behaagd om het mogelijk te maken je rijbewijs digitaal te verlengen, te vervangen of uit te breiden. Dat wil zeggen dat je niet meer langs het gemeentehuis hoeft als je rijbewijs verloopt of als je er een categorie bij hebt gehaald. De allereerste keer moet je wel nog steeds langs het loket. Dit in verband met de identificatie en registratie in het rijbewijzen register.

Rijbewijs verlengen super simpel digitaal

De overheid kan het allemaal niet leuker maken, wel makkelijker. Aldus de dubbel demissionaire minister van Infrastructuur en Waterstaat Tieman.

Niet alleen spaart het tijd voor burgers en gemeenten, de aanvraag wordt ook fraudebestendiger én door een betere fotokwaliteit kan de identiteitscontrole worden verbeterd. De verwachting is dat dit ook leidt tot lagere kosten, wanneer er meer digitale aanvragen komen.” HET WORDT GOEDKOPER!!! aldus de huidige tijdelijke minister

Landelijke afhandeling

Het digitaal aanvragen van je rijbewijs wordt landelijk afgehandeld door de RDW. Die zijn ook beheerder van het rijbewijzen register en, mooie handel, ze hebben het op een akkoordje gegooid met een lijst fotografen die kwalitatief erkend zijn door hen en direct de foto’s kunnen uploaden naar de RDW. Mooi werk.

De digitale afhandeling is dus landelijk geregeld. Het blijft voor de digibeten overigens gewoon mogelijk om naar de gemeente te gaan en je rijbewijs fysiek aan te vragen.

Nog eventjes geduld

Er is al een uitgebreid experiment geweest met het digitaal aanvragen van rijbewijzen en dat is goed bevallen. Nu moet het alleen nog even wettelijk verankerd worden. Die wet ligt nu voor advies bij de Raad van State. Als dat allemaal soepel verloopt dan zou de wet op 1 januari 2027 in werking moeten treden en kunnen we allemaal vanuit onze luie stoel ons rijbewijs verlengen.