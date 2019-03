ItalDesign DaVinci Concept is absolute vleugeldeurkoning

Vier zitplaatsen, twee vleugeldeuren. Dan heb je wel wat vleugeldeur nodig.

Als je volledig dochter bent van Volkswagen, zoals Italdesign is, dan kun je onbeperkt gekke dingen maken. Zoals enorme GT’s met vleugeldeuren groot genoeg om voor- en achterzitrij te bereiken. Waarom ook niet? Motorisch gezien is er keuze: elektrotechniek of een 4.0 V8. Verder moet je de auto vooral zien als een canvas: de klant kan ‘m eigenlijk zo simpel of gestoord maken als hij zelf wil.

Dat het om een extreme concept gaat blijkt nog wel uit het interieur. Dat ziet er nog niet direct bruikbaar uit. Grappig detail is het touchscreen dat in de middenconsole lijkt weg te lopen. Maar qua plaatsing is dat natuurlijk een absolute ramp, want elke keer dat je iets wil bedienen moet je je ogen ver van de weg halen. Wellicht dat het digitale instrumentarium voor je neus dat oplost.