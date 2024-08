De Ruf Rodeo is de 911 Safari van Alois Ruf

Ruf heeft ook een versie van de 911 Safari/Dakar gemaakt. Die van hen is net iets anders dan die van Porsche zelf. Maar we kunnen het aan ze overlaten. Het is immers niet hun eerste Rodeo.

De Porsche 911 Safari heeft de afgelopen jaren een LL Cool Jesque comeback gemaakt. Wellicht mede aangespoord door de populariteit van diverse restomods, deed ook Porsche zelf weer een duit in het zakje met de 911 Dakar. Nu pakt Ruf, de toko van Alois Ruf, de handschoen op. En ze hebben zoals het merk betaamt, er echt wat bijzonders van gemaakt.

Ruf komt op de proppen met een bizarre creatie die lijkt op een G-model Safari. Maar de koets en het chassis zijn helemaal bespoke en gemaakt van carbon (monocoque chassis). Ook de motor is niet luchtgekoeld in dit geval, maar een watergekoeld turboblok van 3.6 liter groot dat goed is voor 610 pk. Serieuze materie dus.

Het vermogen wordt via een handbak en alle vier de wielen overgebracht op de al dan niet losse ondergrond. Het interieur oogt spartanisch, maar is van alle gemakken voorzien op infotainment na. Tevens is oma’s kersttrui verwerkt in het dashboard en op de stoelen, evenals een berg bruin leder.

Dat laatste heeft een idee, namelijk de sfeer van Western Americana opwekken. Kennelijk is het geïnspireerd op de ranch van Ralph Lauren. En vandaar wordt natuurlijk ook mede de naam ‘Rodeo’ verklaard. Gave details is de ouderwetse klokkenwinkel voor je neus, die loopt tot ‘400’.

Die 400 zal ondanks de verzonken deurhendels, het lichte gewicht van 1.250 kilo en de 610 vermoedelijk niet gehaald worden. Maar rap is het apparaat sowieso, dat durven we wel te stellen, ondanks het nog niet bekend zijn van cijfertjes. Voor Ruf gaat het vooral om de fun:

We have a deep sense of connection to the beauty of the American West and wanted to honor that in the Rodeo. And, most importantly, we wanted to create something fun. Alois Ruf junior

Waarvan akte. Kopen dan maar, of koop jij liever een moderne Dakar?