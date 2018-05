Ruim 5 miljoen FCA-auto’s teruggeroepen om kwaadaardige cruise control

Blijf boven de 50 mph rijden, anders ontploft de boel.

Fiat Chrysler Automobiles heeft uit het niets te maken gekregen met een bijzonder defect dat op enorm grote schaal moet worden opgelost. In totaal betreft het in Noord-Amerika, in zowel de Verenigde Staten als Canada, om en nabij de 5,3 miljoen auto’s. De miljoenen wagens kunnen worden geteisterd door een probleem waarbij de cruise control niet kan uit worden geschakeld. Niet het meest handige defect om te hebben.

Hoewel het een groot aantal auto’s van FCA betreft, is de aard van de storing zodanig dat deze slechts in uitzonderlijke gevallen op kan duiken. Desondanks is het defect in het echte leven wel degelijk een aantal keer voorgevallen, voordat de technici van FCA zelf uitvonden dat ze met een ernstig probleem te maken hadden. Volgens FCA ontstaat het probleem wanneer de cruise control automatisch accelereert om dezelfde snelheid aan te houden, gepaard gaat met een specfieke kortsluiting. De combinatie van actie en falen heeft als resultaat dat de cruise control niet van ophouden wil weten. Totdat de wagens terug naar de dealer of garage zijn geweest, dringt de National Highway Traffic Safety Administration eropaan dat men de cruise control niet gebruikt.

De terugroepactie betreft talloze benzineauto’s met een automatische versnellingsbak, van modeljaren tussen 2014 en 2019. Het gaat o.a. om de Chrysler Pacifica, Dodge Charger, Dodge Challenger, Jeep Cherokee, Jeep Grand Cherokee, Jeep Wrangler en verschillende Ram trucks.

Één geval in Olathe, Kansas, geeft een goed beeld bij de belabberde situatie waarin je terecht kunt komen.

“I was able to overpower the engine with the brakes and get the car to the side of the road. It was still running at an engine speed to support 70 mph and fighting the brakes.”

Dit is dan ook de remedie die de National Highway Traffic Safety Administration momenteel predikt. Mocht je in een dergelijke situatie belanden, dan kun je volgens de organisatie het beste de rem zo hard mogelijk intrappen en naar de kant van de weg sturen. Is dit gelukt, dan kun je de wagen in ‘Park’ zetten. Met deze handeling wordt de cruise control uitgeschakeld.

Het is niet precies bekend hoeveel de recall FCA gaat kosten. Overigens meldt FCA dat het andere markten eveneens heeft ingelicht over het probleem. Wellicht dat er in de nabije toekomst nog wel meer wagens aan de terugroepactie worden toegevoegd.