Dit is de goedkoopste SLR op Autotrack

Tuurlijk, het blijft veel geld. Maar eigenlijk is deze auto een koopje.

Het is een Automotive Guilty Pleasure, de SLR (W199). In het begin van het millennium werd de wereld verblijd met de komst van een trio supercars. De Enzo was de ultieme Ferrari en Porsche lanceerde de Carrera GT met diens huilende V10. Mercedes werkte samen met AMG en McLaren aan de SLR. Net als de SLR in de jaren ’50 was het een raket op wielen. De auto werd aanvankelijk niet goed begrepen. In vergelijking met de Ferrari en de Porsche was de Mercedes vrij gewoontjes. De motor was een opgevoerde V8 uit de SL55 AMG en lag gewoon voorin. Het uiterlijk werd omschreven als ietwat kitscherig en dankzij de automaat en aanwezige luxe was de conclusie dat dit geen echte supercar was zoals de Enzo en Carrera GT dat wél waren.

Die automaat en layout waren eisen van Mercedes. Vervolgens kon McLaren daarom ‘omheen’ gaan werken. De motor werd een stuk naar achteren verplaatst, waardoor de motor volledig achter de voorwielen lag, voor een betere gewichtsverdeling. Die motor was sowieso een pareltje. Een 5.4 liter grote V8 met drie kleppen per cilinder en een enorme Lysholm compressor. Qua vermogen (626 pk) zat de SLR McLaren keurig in tussen de Porsche Carrera GT (612 pk) en Ferrari Enzo (650 pk). Echter, het maximum koppel van de V8 was een schofterige 780 Nm dat al beschikbaar was bij iets meer dan 3.000 toeren.

Destijds werd 1.700 Kg (afhankelijk van de opties, sommigen waren zwaarder) gezien als een hoog gewicht voor een dergelijke auto, maar tegenwoordig valt het wel mee. Voor de goede context, een Mercedes-AMG C63 S weegt ongeveer hetzelfde. Dat de SLR bizar snel is, staat buiten kijf. Zelfs in combinatie met de trage, maar onverwoestbare vijftraas automaat haalt de SLR de 100 km/u in 3,8 seconden. In tegenstelling to vele AMG’s van die tijd was de SLR McLaren niet begrensd op 250 km/u. Neen, met een beetje aandringen was 334 km/u mogelijk. In dat licht bezien kon de SLR zich uitstekend meten met de Carrera GT en Enzo. Mooi detail aan de SLR waren de velgen, deze waren alle vier uniek. Voor smaller dan achter en de velgen waren gespiegeld.

Toch zijn die twee nu ware collectibles en de SLR McLaren niet. Van de Enzo zijn er slechts 400 gebouwd. De Carrera GT was al een stuk minder zeldzaam, de teller bleef steken bij 1.270 exemplaren. Mercedes had SLR McLaren gewoon in productie en maakte er veel meer: 2.157 stuks werden er van 2003 tot 2010 gebouwd. Dat drukt de waarde van zo’n auto een beetje. De goedkoopste Ferrari Enzo ‘doet’ zo’n 2 miljoen euro. Voor een Carrera GT moet je minimaal 6 ton meenemen. De SLR is goedkoper, véél goedkoper. Dit is de goedkoopste SLR McLaren van Autotrack en hij moet ‘slechts’ 264.500 euro kosten. Vergeet niet dat de nieuwprijs destijds meer dan 600.000 euro was. Wil je investeren met een SLR, zul je moeten zoeken naar een 722.

De kleur Crystal Galaxit Schwarz is weliswaar niet bijzonder opmerkelijk, maar zo komen de details als de grille en roosters veel mooier uit. Daarbij: het is een lage, brede en lange sportwagen. Opvallen ga je écht wel doen. Zeker als je de naar boven scharnierende deuren opent. Dan zie je een contrasterend interieur met rood leder en aluminum afwerking. Het geldt niet voor elke Duitse auto, maar de SLR kan een rood interieur goed hebben.

Dankzij de prijs concurreert de SLR McLaren niet meer met heftige en rauwe supercars, maar andere auto’s van pakweg twee-en-half ton. Denk aan auto’s als de Aston Martin DB11 (270 mille), Maserati GranTurismo MC (253 mille) of een échte McLaren, de 570GT (250 mille). In dat opzicht is SLR McLaren het koopje van de eeuw. De laatste reden om deze auto te kopen is het geluid. Er zijn Spitfires die minder indrukwekkend klinken. Zet het volume aan en check deze epische Autoblog rijtest met de SLR. Kopen? Check dan deze advertentie.