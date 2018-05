Delta Integrale reïncarnatie komt regelrecht uit een droom

Opschieten met bouwen!

Het is eigenlijk van de zotten dat we Eugenio Amos hier nog niet hebben besproken. De Italiaan, een fanatiek racecoureur en welvarend verzamelaar van puike automobielen, heeft naast zijn alledaagse activiteiten sindskort een nieuw project waarop hij zijn focus richt. De beste man zet Trump’s favoriete slagzin naar zijn hand, door de kreet te veranderen in #MakeLanciaGreatAgain. Een initiatief waar wij, als liefhebbers, zonder meer achter staan.

Nu gaat het niet eens in het specifiek om het merk Lancia. Dat is immers, hoe tragisch het ook mag klinken, een verloren ziel waaraan amper nog aandacht wordt geschonken, zelfs door FCA. Nee, Amos is eropuit de Delta Integrale nieuw leven in te blazen. Een nobele missie, daar de wagens tegenwoordig voor recordbedragen worden verkocht. Amos heeft een goed voorbeeld in Singer om zijn streven niet tegen de muur te laten wandelen. De Amerikaanse reïncarnatiegod van klassieke Porsches wordt door Eugenio gezien als een fantastische blauwdruk van hoe een dergelijke onderneming zich door de hedendaags wereld moet bewegen.

Hierom startte Eugenio zijn eigen autobedrijf op, genaamd Automobili Amos. De in Milaan gebaseerde onderneming maakte enkele maanden geleden al plannen bekend om haar eigen interpretatie van de Delta Integrale in maart op de markt te brengen, maar vooralsnog hebben we weinig concrete beelden van de wagens gezien. Dit weekend, tijdens het Concorso d’Eleganza Villa d’Este zou de wagen na twee lange jaren officieel zijn debuut maken, maar ook hier schittert de wagen door zijn afwezigheid. Zonde, want we zouden de ‘nieuwe’ Delta Integrale toch ontzettend graag bekijken.

Omdat er nog altijd geen officieel beeld is van hoe de wagen er nu exact uit gaat zien, gaf Automobili Amos haar volgers en fans gisteren wel een aantal schetsen. Te zien is dat de ‘AA’ Delta Integrale een smakelijke mix van invloeden is. Zo is de voorkant van de wagen geïnspireerd door de Lancia Beta en is de rest van de wagen grotendeels gebaseerd op de Delta Integrale. De binnenzijde neemt, naar verluidt, invloeden over van de Delta S4 en is daarmee bijzonder minimalistisch. De gereïncarneerde Delta Integrale wordt van de grond af aan opgebouwd uit ongeveer 1.000 nieuwe onderdelen. In plaats van de gewilde Evoluzione als basis te gebruiken, kiest Automobili Amos voor de totaal genegeerde, doodnormale 16V’s. In totaal moeten er maximaal vijftien exemplaren gebouwd worden. We houden het in de gaten.

Met dank aan Jan voor de tip!