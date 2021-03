Zo bizar weinig auto's heeft Bentley in ruim 100 jaar gemaakt - Autoblog.nl

Bentley had zelfs meer dan 100 jaar nodig om deze bijzondere mijlpaal te kunnen halen.

Het Britse Bentley bestaat nu ruim 100 jaar, maar is de laatste twee decennia écht supersuccesvol geworden. Of minder exclusief, hoe je het ook wil noemen. Van alle Bentleys is zelfs driekwart in de laatste achttien jaar gebouwd, meldt Bentley nu. Dat komt neer op zo 155.582 auto’s sinds Volkswagen de boel overnam. Tot die tijd had Bentley maar 50.000 stuks in elkaar geschroefd. Met andere woorden: Bentley heeft vrijdag de 200.000ste auto in elkaar geschroefd.

De Britten delen nog meer leuke cijfers over het Bentley van vandaag. Ze bouwen nu 85 auto’s per dag. Twintig jaar geleden deden ze er een maand over om zoveel auto’s te bouwen. Van die 200.000 auto’s is de Continental GT ook het populairst; daarvan zijn er meer dan 80.000 exemplaren gebouwd. Het was dan ook mooi geweest als deze grandtourer de 200.000ste Bentley was, maar zo’n toeval is het niet geworden. Een blauwe Bentayga Hybrid heeft die eer gekregen. Deze gaat naar een Chinese klant.

Voor de leut hebben ze die Bentayga naast ’s werelds oudste Bentley geplaatst: een EXP 2. Dit is niet de allereerste auto die Bentley ooit maakte, maar de tweede en zag eind 1919 het levenslicht. De nieuwe SUV en oldtimer worden vergezeld door de Bentley-werknemer die het langst bij het bedrijf werkt. Het gaat om Steve Ward, die al sinds 1977 bij het bedrijf werkt. Hij is Whole Vehicle Analysis Engineer en heeft daardoor sinds de jaren tachtig in iedere Bentley mogen rijden, om deze over de hele wereld te kunnen testen. Wat zo zeker niet als een slechte baan klinkt.

Om het een beetje in perspectief te kunnen plaatsen: waar Bentley ruim 100 jaar nodig had om 200.000 auto’s te kunnen bouwen, bouwde Mercedes in 41 jaar 400.000 G-Klasses. Natuurlijk had die dikke SUV een andere doelgroep, maar qua prijs zijn de G-Klasse en Bentayga tegenwoordig wel concurrenten van elkaar.