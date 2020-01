Top 9: automerken onder NLers op Google in 2019

Dit zochten Nederlanders op Google als het gaat om automerken





Als we de verkoopcijfers van de afgelopen jaren erop naslaan dan kun je Nederland omschrijven als een Volkswagen-land. Hoe zou Volkswagen als merk, met deze informatie in het achterhoofd, scoren op Google?

Het mag geen verrassing heten dat het Duitse automerk terugkomt in een dergelijk lijstje. Voor dit artikel pakten we de gegevens van Google Trends erbij, gefilterd op de categorie ‘Auto’s en voertuigen’ om vervolgens data van het afgelopen jaar te raadplegen. Zo zie je welke automerken Nederlanders het vaakst op Google zoeken.

Waarom een top 9 en niet een top 10? Dit is omdat Google Trends de 25 populairste resultaten weergeeft en daar zitten niet alleen automerken tussen. Zo blijkt ook BMW Motorrad een populair zoekterm. Andere auto gerelateerde zoektermen die in deze top 25 naar voren kwamen zijn RDW, Kenteken en Prijs. Ook komen automerken meerdere keren naar voren. Bijvoorbeeld Volvo én Volvo Car Corporation.

Wat opvalt is de liefde voor het Duitse autospul. De top vier bestaat uit automerken van Duitse komaf. Waarom de merken zo goed scoren in Google laten we over aan je eigen interpretatie. Willen Nederlanders veel weten over Audi? Hebben BMW’s kuren en zoeken we op Google naar hulp? Zijn we het modellengamma van Mercedes-Benz vergeten en hebben we via Google een opfrisser nodig? Dit laatste is overigens plausibel. Je kunt inmiddels een Monopoly-editie maken met het huidige gamma van Benz.

Je kunt de Top 9 hieronder bekijken. Herkenbaar?