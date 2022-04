Evomax Max11 Targa is opmerkelijke nieuwkomer (620 pk)

Als je voldoende geld hebt, kun je dus gewoon de ideale 911 samenstellen. Zoals de Evomax Max11 Targa!

Er moet toch een periode gaan aanbreken dat er geen Porsche 964 meer zijn? de lijst met Porsche restomodders is namelijk enorm lang en lijkt dagelijks te groeien.

Ja, er zijn dus mensen die denken: ik ga een bedrijf oprichten dat zich specialiseert in het restomodden van de Porsche 964. Het Duitse Evomax past ook in het lijstje van ‘Singer Wannabe’s’. Toegegeven, ze pakken het een en ander net eventjes anders aan. Dat is ook het geval met hun laatste toevoeging aan de range, de Evomax Max11 Targa.

Evomax Max11 Targa

Evomax is voornamelijk afwijkend als het gaat om de motoren. In gevallen is de originele 964-motor de basis. Dat is bij Evomax niet heilig, als je toch bezig bent, doe het dan goed, toch? Je kunt kiezen uit een drie motoren: Max11 Classic, Max11 en Max11 Turbo. Dat Max11 staat waarschijnlijk op het startnummer waar Neerlands beste coureur aanspraak op gaat maken als Red Bull de betrouwbaarheid niet op orde krijgt (maar dat terzijde).

De Max11 Classic heeft een luchtgekoelde 3.8 liter zescilinder boxer motor, afkomstig uit de Porsche 911 van de 993-generatie. Deze elevert een bescheiden 330 pk. De Max11 (zonder toevoeging) is voorzien van een heftige racemotor uit de Porsche 911 Cup van de 997-generatie. Die levert 460 pk (bij 7.500 toeren) en kan een hemelse 8.760 toeren halen. Zijn prestaties je ding, dan kies je voor de Max11 Turbo. Die heeft namelijk een Mezger uit de 996 Turbo die 620 pk levert.

Net als bij de coupé-versies is het complete koetswerk van de Evomax Max11 Targa opnieuw gemaakt. De originele panelen halen ze eraf. In plaats daarvan krijg je een carrosserie vervaardigd uit een mix van kevlar en koolstofvezel.

Persoonlijke touch

Verder kun je de Max11 samenstellen zoals je wil. Qua kleuren, wielen, leersoorten: de keuze is bijna oneindig. Uiteraard is het net als bij Singer een blend tussen modern en klassiek. Wel is bij Max11 lijkt de focus meer op prestaties te liggen en komt het geheel wat moderner over. Daarmee heeft het Duitse bedrijf in de niche weer een specifiek gedeelte gevonden. De meeste restomodders volgen namelijk wat Singer doet.

Max11 gaat uiteraard slechts een beperkt aantal van deze auto’s bouwen. Van elke specificatie (Targa en Coupé) worden er 99 vervaardigd. Dat zien zijzelf als exclusief. Wij zien dat als bovengemiddeld ambitieus! Prijzen van de Evomax Max11 Targa zijn (nog) niet bekend, maar het zal ongetwijfeld erg duur zijn.

